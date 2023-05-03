İmamoğlu: 'Millet İttifakı olarak ekonomiyi düzelteceğiz'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz millet ittifakı olarak becerikli ve uzman kadrolarla ekonomiyi düzelteceğiz. Ülkemizi dünyada ilk 10 ekonomiye yaklaştıracağız. 2 yıl içerisinde enflasyonu tek haneli rakama indireceğiz. 2 yıl içerisinde Türkiye ekonomisi trilyon dolarlık bir ekonomi olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Gebze Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitinge CHP'li Kocaeli milletvekilleri ve milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde konuşan İmamoğlu, "Bu seçim farklı bir seçim. Partilerin ve particiliğin önemini kaybettiği bir seçim. Bu seçimden ziyade bir referandum. Bu seçimde bir rejim değişiyor. Bu referandumda sadece iki taraf yarışıyor. Bir taraf, 'Ayrışa ayrışa kazanacağız' diyor ve onlar sadece bir avuç insan. Kendi aralarında konuşup duruyorlar. Onlar bu milleti ayrıştırıp, kapıştırmak ve koltuklarını korumak derdinde, ötekileştirmek derdinde. Şu taraf, bu taraf diyorlar. Sen karşıdasın, ben bu taraftayım diyorlar. Fırsat buldukça toplumu kutuplaştırıyorlar. Biz ise diğer taraf, ne diyoruz? Millet İttifakı olarak, 'Birleşe birleşe kazanacağız' diyoruz. Sen, ben değil, biz diyoruz biz. Kocaman biz varız. Herkesi bir ve eşit görüyoruz. 86 milyon var. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu büyük bir şemsiye, üzerinde hak, hukuk, adalet yazıyor. O büyük şemsiyenin altında hep birlikte buluşacağız" diye konuştu.

Miting sırasında, en önde Kemal Kılıçdaroğlu'na çok benzeyen bir vatandaş gören Ekrem İmamoğlu, bu kişiyi sahneye davet etti. Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken vatandaş sahneye geldiğinde İmamoğlu, "Bir genel başkan da burada var vallahi. Cumhurbaşkanımız geldi de beni gizli gizli dinliyor zannettim" diyerek espri yaptı.