İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur. Manipüle etmeye hiç yoktur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, elde ettikleri verilere göre konuştuklarını belirterek, "Elbette bu saatten sonra bütün kurumları sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur. Biz tabii Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi sandıklarımızın verilerini takip ediyoruz. Biz özellikle rakip ittifakın itirazıyla beraber engellenen sandık verilerimizin bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar olduğunu görüyoruz. Çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz" dedi.