İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a döndü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a geldi. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin 'Görüşeceğiz tabii. Genel Başkanımız, zaten her zaman görüşüyoruz. Her şey güzel olacak.' açıklamasını yaptı.