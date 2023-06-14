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İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Görüştü ve İstanbul'a Döndü

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Görüştü ve İstanbul'a Döndü

Politika Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından İstanbul'a döndü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü ve basına kapalı gerçekleşti.

p>Enver ALAS/ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının görüşme ile ilgili sorusuna İmamoğlu "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna  "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Ankara Politika Haberler

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