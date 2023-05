İmamoğlu: 'Kılıçdaroğlu, benim terörist olduğuma inananlar Erdoğan'a oy versin'

Haber: OKTAY YILDIRIM / Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının 101'inci halk buluşmasını Üsküdar'da yaptı. İmamoğlu, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun, benim bir terörist olduğuma ya da Mansur Yavaş'ın ya da Meral Meral Akşener'in ya da diğer liderlerin terörist olduğuna vatan haini olduğuna kim gerçekten inanıyorsa gitsin Erdoğan'a oy versin. Eğer buna kalpten, yürekten inanan varsa hiç durmasın. İftira dolu, montaj videolar yayınladılar. Bunların hepsi bir seçim yalanı. Hepsi bir seçim iftirası. Bunu bildiği halde ona oy verenler yalana, iftiraya, günaha ortak oluyorlar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinin 101'inci halk buluşmasını bugün Üsküdar'da yaptı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"ŞU GÜZEL COĞRAFYANIN HAKKINI VEREN BİR DEMOKRASİ GÜNÜ OLSUN İSTİYORUM: Memleketimin doğusu batısı hep beraber buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerle beraber olmaktan ve sizlere seslenmekten büyük mutluluk duyuyorum. ve şunu söyleyeyim kampanyanın sonuna geldik. Bu buluşma kaçıncı biliyor musunuz? 101'inci buluşmamız. 101'inci buluşmamızla birlikteyiz. 101'inci buluşmanın uğurlu olmasını yüz bir kere maşallah. denenizi istiyorum. Hepimizin gönlünce güzellikle yarın bir demokrasi günü geçirmesini arzu ediyorum. Şu güzel coğrafyanın hakkını veren bir demokrasi günü olsun istiyorum.

TARİHİ BİR SEÇİMDE OY KULLANACAĞIZ: Şimdi hayatımızın en önemli kararlarından birini vereceğiz yani öyle değil mi? Tarihi bir seçimde oy kullanacağız. ve tarihi seçimlerin her zaman önemli bir özelliği vardır. İçine sinmeyen, vicdanına uymayan ve her zaman her zaman dikkatli etmen gereken şekilde bir karar verirsen ve özellikle hassas davranırsan bu seni mutlu eder. Eğer vicdanına uymayan bir karar verirsen ve mutsuz olacağını bile bile bir yanlışa imza atarsan bu seni ömür boyu pişman eder. Pişmanlık yaşarsın. Mesel ekonomiyi batıranlara hak ettikleri dersi vermezsen onlar yanlış yapmaya devam ederler. Yüz bulurlar. O fırsatı ona vermeyeceksin.

EKONOMİNİN BAŞINA GETİRECEK AKRABASI KALMADI: Ekonomiyi batıranlara ne dedik? Hak ettikleri dersi vermemiz lazım. Vermezsen vermezsen yanlış yapmaya devam ederler şımarırlar. Bakın ekonomiyi tamamen felç ederler. Sistemi işlemez hale getirirler. Zaten bakın pazartesi günü ekonomiyle ilgili ne yapacaklarını bunlar anlattılar mı? Bunlar ekonomiyle ilgili konuştular mı? Pazartesi günü ekonominin başına şöyle birisini getireceğiz dediler mi? Zaten ekonominin başına getirecek akrabası kalmadı. Yakın eş, dost da bulamıyor. Eski yol arkadaşları da kabul etmiyor zaten. Çalışmayı bile kabul etmiyor. Onun için bunlara bu fırsat vermeyeceğiz.

ONA HAK ETTİĞİ CEZAYI MİLLETİMİZ VERECEK: Bakın sadece ülke olarak değil, ekonomi önemli. Aile olarak bizler, evet, aile olarak bizler, fert olarak her birimiz bugün ödediğimizden çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalırız. Yarın içine sinmeyen bir oy kullanırsak bunu herkese sesleniyorum. Ömür boyu pişmanlığını yaşarsın. Allah kimseye pişmanlık yaşatmasın. Yarın pişman olmayacağınız oy vermenizi istiyorum. Bakın ne yazık ki ahlaki çöküntüye uğramış lükse, şatafata, gömülmüş bir avuç insana hak ettiği dersi yarın vermezsen onlar daha da azgınlaşırlar. Sen ise yoksulluğunla, çaresizliğinle, pişmanlığınla kala kalırsın. Her gün para pul hesabıyla uğraşırsın. Geçiminle uğraşırsın. Kontrolsüz bir şekilde sınırlarımızı, mültecilere, sığınmacılara, Suriyelilere açanları sandıkta sandıkta uyarmazsan ona hak ettiği cezayı oyunla vermezsen onlar şehirlerimize, bu güzel şehirlerimize daha fazla sığınmacı mülteci yuvarlar. Sen kendi yurdunda yabancı kalırsın yabancı. Ona hak ettiği cezayı milletimiz verecek. Bugün görmezden geldiğin önemsemezdi, önemsemediğin birçok gerçekler yarın senin burada bulunan hepimizin sevdiklerinin hayatını karartır. Yıllar sonra değil bakın birkaç ay sonra ben bu hatayı bile bile nasıl yaptım diye pişmanlık yaşarsın. Elim kırılsaydı da bu oyu atmasaydın diye pişmanlık duyarsın.

BENİM, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN VE DİĞER LİDERLERİN TERÖRİST OLDUĞUNA, VATAN HAİNİ OLDUĞUNA KİM GERÇEKTEN İNANIYORSA GİTSİN ERDOĞAN'A OY VERSİN: Ama işte diyorlar ya o zaman atı alan Üsküdar'ı geçer. Atı alan Üsküdar'ı geçirtmeyeceğiz. Tamam mı? Öyle atı aldım Üsküdar'ı geçtim yok. Üsküdar'ı geçtim yok. İşte 28 Mayıs tam da böyle bir seçimdir. Kime oy verecek olursan ol, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan vicdanınla, şerefinle ve namusumla karar vermen gereken bir seçimdir bu. Bu seçim öyle bir seçim. Seçimlerden sonra yüzünüzü kara çıkarmayacak sizi utandırmayacak bir tercih yapın. Seçimlerden sonra pişman olmayacağınız bir karar verin. Ben de biliyordum, imamoğlu'nun. Kılıçdaroğlu'nun ve diğerlerinin terörle ilgilerinin olmadığını ama o gün öyle icap etti. O yalan propagandalara inanmak, işime geldi derseniz bilin ki hiç kimse bunu diyenleri mazur görmez. Görmez. Vicdanınız bile sizi affetmez. Bile bile yalana evet derseniz sizi affetmez. Bunlar yalan. Onların çocuklarınızın geleceğini karartacaksanız eğer karartmak istiyorsanız bu yalan yolculuğuna devam edin. Ama bunu yapmayalım. Gelin eğri oturalım doğru konuşalım. Allah aşkına. Bu ülkede terör örgütünün, bölücü terör örgütünün tek silahlı saldırı yaptığı kişi, Kılıçdaroğlu'nun, benim bir terörist olduğuma ya da Mansur Yavaş'ın ya da Meral Meral Akşener'in ya da diğer liderlerin terörist olduğuna vatan haini olduğuna kim gerçekten inanıyorsa gitsin Erdoğan'a oy versin. Gitsin Erdoğan'a oy versin. Eğer buna kalpten, yürekten inanan varsa hiç durmasın. Ama ben size evet gelin ben size biraz Erdoğan'la yaşadıklarımızı anlatayım. Siz ondan sonra karar verin. Bakın siz ondan sonra karar verin. Ben mi teröristim, ben? Ben teröristim öyle mi? Yani, yani bunu bana diyecek kişi daha annesinin karnında doğmadı.

TERÖRİST DİYEN KİŞİ GİTSİN ÖNCE AYNAYA BAKSIN TERÖRİSTİ GÖRÜR: Sadece benim için değil bakın herhangi birinize bunu diyecek kişi daha anasının karnından doğmadı. Burada 86 milyon insanımıza kendi çıkarı için terörist diyen kişi gitsin önce aynaya baksın. Teröristi görür. Bu yalandan medet umma ahlakı. Bakın yalandan medet umma ahlakı. Biliyorsunuz 2014- 2019 yılları arasında ben Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydım. On yıllarda Sayın Erdoğan benim hakkımda vatan haini, terörist gibi laflar etmedi. ve biliyorsunuz. Ben 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilince bütün eski İstanbul belediye başkanlarını ziyaret ettiğim gibi Sayın Erdoğan'ı da ziyaret ettim. Hatırlıyorsunuz. Değil mi? O meşhur şatafatlı sarayında ziyaret ettim. Karşılıklı oturdum. Vallahi de billahi de yüz yüze otururken bir kere olsun benim hakkımda tek bir olumsuz cümle kurmadı. Yüz yüze oturduk. Tam bir saat. Tam bir saat. ve naklen yayın araçları kapıda beklediniz. Bir saat. Tek bir olumsuz kelime yüzüme söylemedim. Vatan haini, terörist olmak gibi bir şeyleri yüzüme ima etmedi. Gayet güzel iki Karadenizli, iki İstanbullu olarak konuştuk. Karşılıklı siyasi, nezaket içerisinde.

SAYIN ERDOĞAN'IN ÖNÜNE BENİMLE İLGİLİ ARTIK HANGİ BİLGİLER GELDİYSE ANKET ANLAMINDA BENİ BİRDEN TERÖRİST İLAN ETMEYE BAŞLADI: Size bir şey söyleyeyim mi? Çünkü o zaman çünkü o zaman benim kazanabileceğime asla inanmıyordu. O gün öyle karşı karşıya otururken benim kazanabileceğime asla inanmıyorum. Fakat ne oldu? Bakın burayı iyi dinleyin. Seçime doğru işler değişti. Sahadaki hareketi görmeye başladı. Önüne ankatler mi geldi artık neyse. Birden yine Sayın Erdoğan kalktı birdenbire beni terörist vatan haini ilan etmeye başladı. Hatırlayın o zamanı. Hatırlayın. Önüne benimle ilgili artık hangi bilgiler geldiyse anket anlamında beni birden terörist ilan etmeye başladı. Peki bir belge mi geldi önüne Ekrem İmamoğlu'yla ilgili? Hayır. Hayır, benim her şeyim ortada. Benim anam belli, babam belli, atam belli, köyüm belli, ilçem belli. Ben bi de Üsküdar eniştesiyim. Bi de buranın eniştesyim. Bir de Beylikdüzü'nde ben sürekli teftiş ediliyorum. Sürekli her gün. Ama Erdoğan'ın önüne seçim anketleri ulaşmaya başlayınca sonuçları gördükçe bugün yaşadığımız aynı şeyleri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği, aynı şeyleri benim hakkımda söylemeye başladı. Bana terörist demeye vatan haini ilan etmeye başladı. Hatırlar mısınız o zaman? Hatırlar mısınız? Ne demişti? Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Şuna mı oy vereceksiniz? Bana, Sisi misi demeye başlamıştı. Niye? O zaman Mısır Devlet Başkanı Sisi'yle arası bozuktu. Yetmedi. Bakın yetmedi devam etti. Anamın ak sütü gibi helal ve tertemiz kazandığımız, milletçe kazandığımız seçimi iptal ettirdi, iptal ettirdi. Yetmedi bir de beni beni hile yapmakla, hırsızlıkla itham etti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Milletimize hırsız dedi. Onun kötü işlerden sorumlu bakanı sandıklarda 700 tane terörist var dedi. Hatırlıyor musunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz.

BU MİLLET 23 HAZİRAN'DA ONA DEMOKRASİ TOKATINI ŞIRAK DİYE VURDU: Ne oldu ondan sonra? Bu millet 23 Haziran'da ona 806 bin oyluk demokrasi tokatını şırak diye vurdu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu? O seçimde o demokrasi yumruğunu yiyince Erdoğan'ın benim hakkımdaki terörist lafları bitti. El Fatiha. Bakın seçimde hırsızlık yapıldı laflarını da tek tek 806 bin kez yuttular. Doğru değil mi? Şimdi hatırlayın. Beni birkaç ay sonra ısrarlı söylemlerimizden sonra diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla yine külliyede toplandık. Seçimden iki üç ay sonra hani ben teröristtim, hani ben vatan hainiydim. Bakın hani ben vatan hainiydim. ya ne oldu iki üç ay sonra beni diğer belediye başkanlarıyla külliyede ağırladın. Aramızda da gayet normal konuşmalar oldu. Hoş sandalyemin bir ayağını kırık verdiler bana. Nezaketsizler. Ama buluştuğumuz yerde kimse kimseye terörist demedi. Bakın bakın belediye başkanlarıyla aramızda hatta kolay iletişim olsun diye bir tane WhatsApp grubu kuruldu.

ERDOĞAN BENİM YÜZÜME KARŞI TEK SÖZ ETMEDİ: Peki daha iki ay önce İstanbul'da meydan meydan dolaşıp şimdi yine dolaşıyor İstanbul'da. Hala beni İstanbul'da her gün takip ediyor. Bugün de bize laflar söylemiş. Teröristlikle vatan haini olmakla suçlayan o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı benim yüzümün gözümün içine baka baka bana tek bir laf bile edemedi. Edemedi. WhatsApp grubuna ya var ya bu Ekrem İmamoğlu teröristtir demedi, yazmadı. Erdoğan benim yüzüme karşı, benim aleyhime tek bir söz etmedi. Edemedi. Edemez, edemez, edemez. Edemez. Edemez. Ben burada bulunan bulunmayan 86 milyon insanım gibi vatan evladıyım vatan. Edemez. Edemez. Edemez.

YALANLA DOLANLA SEÇİM KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR: Onun için bakın 2019 da seçim meydanlarında söylediklerinin tamamı yalandı. Baştan sona iftiraydı. Hepsi oy kazanmak için bir oy kazanmak için uydurulmuş işlerdir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir oy için her şeyi yapacak olanlardan var ya Allah milletimiz korusun. Allah milletimizi korusun. Kendi başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bahanelerdi bunlar. Bugünde aynı şeyi yapıyorlar. Hepsi yalan, hepsi bahane Hepsi montaj, hepsi şu, hepsi bu. Bile bile, bile bile, yalanla, dolanla seçim kazanmaya çalışıyorlar.

ŞU GÖZÜNÜZÜ BOZAN, ŞU MEMLEKETİN, MİLLETE AİT OLAN YERLERİNİ FÜTURSUZCA İŞGAL EDENLERİ BU KARDEŞİNİZ TEKER TEKER ORTADAN KALDIRIP MİLLETİNE HEDİYE EDECEK: Yine Sayın Erdoğan seçimden sonra beni Kanal İstanbul'dan suçlamaya başladı. Neymiş efendim? Kanal İstanbul denen bu baş belası, rant projesine, o körfezde kimlere söz verdiyse. Onların para kazandırma projesinde itiraz ettim diye vatan hainliğiyle beni ilan etti. Neymiş? Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar vatan hainiymiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın şu gözünüzü bozan, şu memleketin, millete ait olan yerlerini fütursuzca işgal edenleri bu kardeşiniz teker teker ortadan kaldırıp milletine hediye edecek. Milletine hediye edecek. Bakın biz hak, hukuk, adalet mücadelesi vereceğiz. Bakın bu iktidar İstanbul'u talan eder. Bu iktidar anlayışı, bu tek adam anlayışı, bakın bu sistem Kanal İstanbul'la beraber Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceğini mahveder. Bakın deprem olmuş. Kentsel dönüşüm insanların canı burnunda. Hala Kanal İstanbul diye mırıldanıyorlar. Ha bu seçimde çok sesli söyleyemediler. Dün fısıldayara ağzından çıktı. Niye biliyor musunuz? Çok sesli söyleselerdi oy kaybederlerdi. Bunlar oy için her şeyi yaparlar her şey.

İFTİRA DOLU, MONTAJ VİDEOLAR YAYINLADILAR: Onun için seçimlere kadar vatan haini ilan ediyor bunlar. Seçimler yaklaşınca bunlar konuşmaz oldu işte Kanal İstanbul için az önce söylediğim gibi. Bakın söyleyeyim. Herkesi vatan haini ilan etmeye o zaman yüreği yetmedi. Niye? Millet topluca gitti. Bu işe karşı çıktı dilekçeler verdi. Onun için konuyu sessizce kapattı. Ama şimdilik size söylüyorum az önce de söyledim seçimi kazanırsa ertelediği, gizlediği bütün kötülükleri yapmaya devam ederler. Bunlar devam ederler. Bakın ne yaptı? Bu seçimde de sayın Kılıçdaroğlu'nu, sayın Erdoğan, bu seçimde de beni ve ittifak liderlerini teröristlikle suçlamaya devam etmedi mi? Etti değil mi? İftira dolu, montaj videolar yayınladılar. Erdoğan'ın sözlerine inanıp beni vatan haini terörist gibi gören bütün hemşehrilerime buradan sesleniyorum.

BUNLARIN HEPSİ BİR SEÇİM YALANI HEPSİ BİR SEÇİM İFTİRASI: Bakın sayın Erdoğan'ın sözlerine inanıp beni vatan haini olarak inanan bütün hemşehrilerime inanıyorum. Şunu iyi bilin. Bu iddiaların asıl sahibi olan Erdoğan bu sözlerin arkasında da bugüne kadar durmadı. Duramıyor, yine durmayacak. Erdoğan bu iddiaların bizlerin yüzüne söyleyemeyeceği bu iddialarını ne yazık ki seçimden seçime oy için kullanıyor. Bunların hepsi bir seçim yalanı. Hepsi bir seçim iftirası. Bunu bildiği halde ona oy verenler yalana, iftiraya, günaha ortak oluyorlar. Allah huzurunda söylüyorum. Yaradan huzurunda söylüyorum. Yalan olduğunu, dolan olduğunu, iftira olduğunu bile bile bakın buraya oy verenler o yalana, o büyük günahlara ortak oluyorlar."