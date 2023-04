İmamoğlu: 'Karadeniz demir yolunu biz yapacağız' diyenlere hadi oradan

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da, " Karadeniz'in meşhur, hiç akıllarına gelmemiş hiç adını bile anmamışlar 21 sene. Şimdi çıktılar diyorlar ki ' Karadeniz demir yolunu biz yapacağız.' Hadi oradan… Hadi oradan... Hadi oradan... İşinize bakın, sizin öyle bir derdiniz yok. Siz nerede rant var oradasınız? Biz ise nerede fayda var oradayız, hayırlı işin peşindeyiz, bereketli işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Giresun'da düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

"13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZLA HORONUN KRALINI OYNAMAYA GELİYORUZ: Yağmuru görünce sevgili Cumhurbaşkanımıza dedim ki 'Galiba Giresun kıskandı.' Dün benim Bursa'da ıslandığımı gördüler, Çanakkale'de gördüler. Balıkesir'de. 'Sen mi ıslanırsın? Al sana memleketinin yağmuru' dediler. Ben de sizinle ıslanmaya geldim. Yağmurda da biriz, karda da çamurda da her şeyde biriz ama biz bu yağmurun bereketiyle bu ülkede çok güzel işler başaracağız. Horon tek başına oynanır mı? Birisi çıkmış yıllardır diyor ki 'Ben oranı tek başına oynayacağım.' Oynanır mı? Ondan tat alınır mı? Horon tek oynanmaz horon ekiple oynanır. Şimdi şurayı düşünün, çevirsek aynı yayladaki gibi. Bir halka dizsek Allah'ını seversen o halkaya girmeyen kalır mı? Herkes girer. ya biz diyoruz ki Sayın Genel Başkanımla birazdan gelecek 13'üncü Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Bu horun başka horon, bu horonun güzelliği ne biliyor musunuz? Burada horon, başka yerde halay, her şey var. Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Bütün dertlerinizi biliyoruz sevgili hemşerilerim. Biz Allah'ın izniyle, bakın memleketin güzelliği, bereketi bu yağmurdan, bu yemyeşil memleketin bereketi bundan.

GİRESUN 15 MAYIS'TAN SONRA HAKKINI ALACAK: Bu güzel memleketin fındığı onun için dünyada en güzel fındık. Bu güzel memleketin bütün ürünleri öyle. Ayrıca bu güzel, bu cennet vatan köşesi turizmde on numara bir yer. Ama hak ettiği yerde değil. Bakın, burada söyledim. Türkiye'deki kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Giresun niye fakir olacak? Güzel anneler, güzel teyzeler, güzel kardeşler, hanımefendiler, beyefendiler, Giresun niye hakkını alamayacak? Giresun 15 Mayıs'tan sonra hakkını alacak. Bu kardeşiniz memleketin her yerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği görevle. Şehirlerimizin temel sorunlarına bakın. Yağmur yağar, Espiye'de sel olur, Dereli'de sel olur. Eynesil'inde, Görele'de. Niye? Altyapısı yok, yapacağız kardeşim. Cennet vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Bu güzel memleketin, turizmden büyük bir pay alması lazım. Tarımla ilgili sorunlarıyla birebir ilgileneceğiz. Fındık hakkettiği yere gelecek. Bakın dünyanın birçok yerinde fındık üretimi var, yapmaya çalışıyorlar ama buranın fındığını nerede üretirsen üret, yakalayamaz. Memleketimizin bu güzel coğrafyasında fındık, dünyadaki fiyatının bile üstünde olması lazım. Çünkü bu fındık başka yerde yok. Onun için tarımla ilgili bütün konuları ele alacak kadrolarla göreve geliyoruz.

ADINI BİLE ANMAMIŞLAR 21 SENE, ŞİMDİ ÇIKTILAR DİYORLAR Kİ 'KARADENİZ DEMİR YOLUNU BİZ YAPACAĞIZ' HADİ ORADAN: Ben, gözüm, kulağım, elim, ayağım, her yerimle buradayım 15 Mayıs'tan sonra. Biz zaten Türkiye'nin her yeri ile ilgileniyorduk, ama 15 Mayıs'tan sonra göreceksiniz. Şimdi geldik ya seçimden önce ikinci kez göreceksiniz, daha sık göreceksiniz beni. Şu meydanlara. Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Bir de biz bunlar gibi yapmayacağız. Biz bunlar gibi, o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Geleceğiz Giresun'un belediye başkanı hangi partiden bakmayız. Oturur onunla konuşuruz, sorunları beraber çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz. Bizim 86 milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye sebat ediyoruz. Bu memleketin, bu cennet köşesi başka yerlerle eşitlenecek, hak ettiği değere kavuşacak. Biz, Giresun ile Gümüşhane arasındaki yol problemlerini de çözeceğiz. Karadeniz'in meşhur, hiç akıllarına gelmemiş hiç adını bile anmamışlar 21 sene, şimdi çıktılar diyorlar ki 'Karadeniz demir yolunu biz yapacağız.' Hadi oradan…Hadi oradan... Hadi oradan... İşinize bakın, sizin öyle bir derdiniz yok. Siz nerede rant var oradasınız? Biz ise nerede fayda var oradayız, hayırlı işin peşindeyiz, bereketli işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz.

KILIÇDAROĞLU'YLA MİLLETİMİZİN TEK KURUXŞUNA ZEVAL GELMEYECEK: 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla milletimizin tek kuruşuna zeval gelmeyecek. Hepsine sahip çıkacağız. Şimdi horonu en iyi bilen, kemençeyi en iyi çalan yerlerden birindeyiz öyle mi? Öyle mi Giresun? Peki anlaştık değil mi? Horon tek başına oynanmaz. Horun ekiple oyna. Bizim güçlü bir ekibimiz var. Çok güçlü, çok değerli bir insan, devlet insanı vicdanıyla, ahlakıyla hazır genel başkanımız. Yani 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu horona eşlik etmeye, bu ekibe katılmaya var mıyız? Böyle heyecan artırırsanız Allah rahmet eylesin katip Şadi gibi bulurum bir kemençeci burada gelir çaldırırım. Burada vallahi girer aranıza oynarım ha. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışıp Sayın Cumhurbaşkanımıza oy, Millet İttifakı'nın milletvekillerine oy, şu kardeşinizi de anlatarak çalışmaya, oy istemeye hazır mıyız? Her şey çok güzel olacak."