İmamoğlu: İttifak süreci müzakereye açık olmalı

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'nin 81 ilde kendi adayını çıkarma kararına ilişkin "Ben hala gerekli olduğunu ittifakın, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz. Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan'da katıldığı Spor Tesisleri Temel Atma Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İyi Parti'nin dün yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun "81 ilde kendi adayımızı çıkakaracağız" açıklamasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"MÜZAKERENİN KAPANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben hala aynı düşünüyorum. Yani neticede Sayın Akşener'in Sayın Genel Başkan'ın daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Ben dünkü açıklamaları da sayın sözcünün farklı yorumlarını da dinledim, takip ediyorum. Ben hala gerekli olduğunu ittifakın, ittifak sürecinin Türkiye' de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zamanla göreceğiz.

"MUHALEFET TABANININ GÜÇLÜ BİR İTTİFAK MODELİYLE SONUCA KAVUŞABİLECEĞİNİ BİLEN BİRİSİYİM"

Zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini en yüksek seviyede tutan toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve bu görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tarifleme adına yapmaya hazır, gayretli bir ekibiz. Böyle bakıyoruz sürece ve biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Buna bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek."