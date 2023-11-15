İmamoğlu: İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın 'Eko Başkanı' olmaya talibim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler'de katıldığı temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin dünkü grup toplantısında sarf ettiği "Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine yollayacağız" sözlere ilişkin şunları söyledi:

"Ben evimdeyim zaten. Belki başkalarıyla karıştırıyordur. Ben tabii o sözlere hiçbir zaman cevap vermedim. Ama evimdeyim. Evimde çok çalışıyorum. Bugün de evimin Esenler bölümündeyim. Bizi takip etsinler. İzlemeye devam etsinler."

"SON ANA KADAR HEM SİYASİ OLARAK HEM DE TOPLUMUN TABANINDA İTTİFAKI KURMA KONUSUNDA ÇOK İDDİALI BİRİSİYİM"

İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu'nun "CHP'nin yönetimdeki değişiklik bizim kararımızda bir değişikliğe neden olmayacak. 81 ilde aday çıkarma kararımız devam ediyor" sözleriyle ilgili bir soru üzerine de şunları ifade etti:

"Hiçbir partinin kendi iç konuşmalarını ya da yorumlarını ben bir karşı yorum olarak önüme koyup, buna sizinle konuşmam ve doğru da bulmam. Etik de değil. İşim de değil. Ama ben iddiayla, ısrarla diyorum ki geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim. Bu konudaki iddiamı da son ana kadar devam ettireceğim. Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim. Bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul'da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir 'Ekrem Ağabeyi', bir 'Ekrem Başkanı' ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, 'Eko Başkanı' olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum."

"BU AKIL, MİLLETİNİ DEĞİL, BİR AVUÇ İNSANI DÜŞÜNMEYİ ÖNCELEYEBİLEN BİR AKIL"

İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmiş dönemde bazı vakıf ve cemaatlere, İBB'nin bazı taşınmazları tahsis edildi. CHP'liler onları geri istedi ama AK Parti ve MHP oylarıyla bu kabul edilmedi. Siz de veto hakkınızı kullandınız. Bu konuda bir mücadele devam ediyor. Bir de aynı zamanda yine Fatih'te, İBB'ye ait tarihi bir binada, geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşına tahsis edilen bir bina gündemde. Tahliye etmediği konuşuluyor. Konun ayrıntılarını sizden öğrenebilir miyiz" şeklindeki soru üzerine de şöyle konuştu:

"Ben de süreçleri takip ediyorum. Ne yazık ki bu ve buna benzer, geçmişte yapılmış tahsisler ya da usule uygun olmayan, hakkaniyet içermeyen kurum veya kuruluşlara aktarılan gayrimenkullerimiz, yapılarımız var. Biliyorsunuz ki göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok büyük bir mücadele verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bir bölümünü aldık. Hatta bunların bir kısmı daha geçenlerde işte Kadıköy'de açtığımız kız öğrenci yurdu gibi yapılar. Buna devam ediyoruz. Fatih sınırları içerisindeki bu yapıyı da biliyorum. Uzun zamandır bu mücadele sürüyor. Buna karşı gelmek, bunu Meclis'te engellemek ve bu aklın bu şekilde hareket etmesini milletin vicdana sunuyorum tam da yerel seçime giderken. Bakınız; bu akıl, milletini değil, bir avuç insanı düşünmeyi önceleyebilen bir akıl. Yani kimsenin malını mülkünü düşünmüyor. Kimsenin derken, 16 milyon insanın. Ama birkaç insanın mutluluğunu, refahını, konforunu düşünebiliyor. Ben de diyorum ki; 4,5 senedir, 5 seneye yaklaşan bir süre içerisinde, Ekrem İmamoğlu, bir parsel için imar çabasında bulunmuş mu? Ekrem İmamoğlu, bir kuruma veya kuruluşa -siyaseten yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez- bir yeri tahsis etmiş mi? Bununla ilgili bir gayret göstermiş mi? Hayır. Tam aksine milletin refahını arttırmak için gayret göstermiş. Biz bunu 'İstanbul modeli', eşitlikçi, sosyal adalet dolu, sosyal huzur dolu, sosyal demokrasiyle bezenmiş bir model olarak tarifliyoruz. ve çabamız bu yönde. Fatih'teki bu uygulamayı gördüğüm gibi, şunu da söyleyeyim: Fatih Kaymakamlığı'nın birkaç hususta daha, bu şekilde süreçleri geciktirdiğini duyuyorum ve takip ediyorum. Bu konuda da hem valimize hem de İçişleri Bakanlığı'na, bu uygulamalarla ilgili, buradan daha yüksek bir denetimle bu kurum, kuruluşları veya başındaki amirleri denetlemelerini buradan gönderiyorum."