İmamoğlu: İkinci maça 0-0 başlıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci tur seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile yapılan görüşmelere de değinen İmamoğlu, umutlu olduklarını belirtti.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile yapılan görüşmelere ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu "Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi'yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Pazar ziyareti öncesinde gazetecilerin ikinci tur ile ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu şunları söyledi:

"İKİNCİ MAÇA 0-0 BAŞLIYORUZ"

" Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız"

"UMUYORUM İYİ BİR UZLAŞMA OLUR"

İmamoğlu, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile ikinci tur için yapılan görüşmelere ilişkin soru üzerine de "Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor. Zafer Partisi'yle yapıyor. Benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni bir güçlü bir demokrasi inşası başarmak istiyoruz. Umuyorum sonucu güzel olsun" dedi.

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Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023