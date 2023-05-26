İmamoğlu, HDP eleştirisi yapan pazarcıya hakaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Perşembe Pazarı'nda bir pazarcı esnafının HDP eleştirisi üzerine tartıştı. İmamoğlu, esnafa 'ahlaksızsın' diyerek hakaret etti. Esnaf ise 'ahlaksız sensin' cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu, HDP ile işbirliğine tepki gösteren pazarcıya "ahlaksız" diyerek hareket etti

Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine "Ahlaksız sensin" cevabını verdi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir pazarcı esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu. Pazarcı esnafıyla tartışmaya giren İmamoğlu, tepkinin artması üzerine esnafı hedef gösterip "ahlaksızsın" diyerek hakaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Perşembe Pazarı'na gitti. Bu sırada bir tezgahta bulunan esnaf İmamoğlu, terör örgütü PKK ve HDP eleştirisinde bulundu. Kendisini "Ben Anadolu çocuğuyum" diyerek tanımlayan esnafla, HDP ile işbirliği tepkisini kaldıramayan İmamoğlu arasındaki tartışma alevlendi. Esnafa bağırarak parmak sallayan İmamoğlu, esnafı hedef göstererek, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksızsın birisin" diyerek hareket etti. Esnaf ise İmamoğlu'nun hakareti üzerine "Ahlaksız sensin" cevabını verdi. Esnafın, İmamoğlu'nun şikayetiyle üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.