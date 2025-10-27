İmamoğlu Hakkındaki Casusluk İddialarıyla İlgili Bakan Tunç'tan Açıklama

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 'casusluk' iddiasıyla yürütülen soruşturmaya ilişkin soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Kişisel verilerin korunmasına ilişkin müeyyideler hem Türk Ceza Kanunu'nda hem de Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer almaktadır. Bu kanunlarda belirtilen sorumluluklarla ilgili tespitler yapılır. Eğer bu tespitlerde bir suç unsuru söz konusuysa, cumhuriyet savcıları gereğini yapar, yargı makamları da karar verir. Bu tür konularda yargı süreçlerini hep birlikte takip etmek gerekir" dedi.

Adalet Bakanlığı Türkiye Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı'nın açılış programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konferansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'YARGI SÜREÇLERİNİ HEP BİRLİKTE TAKİP ETMEK GEREKİR'

