İmamoğlu hakkında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaretten hapis istemi

İSTANBUL - 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda bazı kişilerin Şadi Yazıcı'yı yuhalamalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuzla'da 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen, 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği esnada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başladı. O esnada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" ifadelerini kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İmamoğlu'nun "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Belediye Başkanı müşteki Şadi Yazıcı'nın avukatının müracaata bulunarak, müvekkili Şadi Yazıcı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 'Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin, Tuzla Belediye Başkanı'nı yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut fiil ve eylemlerde bulunduklarını, bu sırada kürsüde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yaşanan bu duruma, kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığını, halkın saldırgan tavırlarını körüklediği kaydedildi.

Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla sunmuş olduğu beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ettiği ifade edildi.

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Savcılık, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.