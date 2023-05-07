İmamoğlu, Erzurum mitingi öncesi otobüs doluluğuna tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde alanın belediye otobüsleriyle doldurulmasına "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18.00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 18.00'da Erzurum'da düzenleyeceği miting öncesinde sosyal medya hesabından alanın belediye otobüsleriyle dolu olduğu bir görüntü paylaştı. İmamoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18: 00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum."

ÖZGEN NAMA: "REZİLSİNİZ. BİZİ ASLA ENGELLEYEMEZSİNİZ"

Öte yandan İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sn. Ekrem İMAMOĞLU'nun halkla buluşacağı alanı adeta otobüs garajına çevirdi! Rezilsiniz… Bizi asla EN-GEL-LE-YE-MEZ-Sİ-NİZ" ifadesini kullandı.