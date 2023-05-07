İmamoğlu Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı: 'Yapmayın, bu millete zarar veriyorsunuz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kendisine ve mitingine katılan vatandaşlara yönelik taşlıya saldırıya ilişkin, "Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum, yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları; sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah, milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun" dedi. İmamoğlu, 9 yaralıyla telefonda konuştuğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, bugün Erzurum'da kendisine ve mitingine katılanlara yönelik taşlı saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı canlı yayında AKP hükümetine ve vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Bugün yaşanan olayların Erzurumlu hemşerilerimle ilgisi yoktur. Yaralı vatandaşlarımızla konuşuyor, durumlarını yakından takip ediyorum" başlığıyla yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

"ŞU ANA KADAR 9 CİVARINDA YARALIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

"Ne yazık ki bu olay, tertiplenmiş bir olaydır. Devletin kolluk güçleri, -sahada, oradaydık- görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk, insanların canı yanmıştır. Vali Bey, bilgi vermek için beni aradı ve 7 yaralı olduğundan bahsetti. Ben, şu ana kadar 9 civarında yaralıyla telefonda görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşerilerimin sağlıkla ilgili konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. Bu kötü aklın süreci sona ermiştir. Ben, çocukluğumdan beri Erzurum'la diyalog halinde olan bir aileyim. Burada akrabalarım var. İnsanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurumluların kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlularla ilgisi yok. Erzurumlu kardeşlerim, bunu vicdanıyla, adaletiyle yakından talip edip sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü aklın süresi 14 Mayıs'ta sona erecek.

"PARTİZANCA DAVRANAN MÜLKİ İDARECİLERİN, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE HİÇBİR İTİBARI KALMAYACAK"

14 Mayıs'ta, Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda Erzurumlu hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin, asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde hiçbir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın. 86 milyon insanımız için mücadele etmeye, onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın.

"SON KEZ UYARIYORUM, YAPMAYIN. BU TÜR DİLİ KULLANMAYIN"

Yazık oluyor, yapmayın. Son kez uyarıyorum, yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. İktidar mensupları; sizi uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz. Biraz utancınız varsa kendinize, söylemlerinize dikkat edin. Allah, milletimizi sizin gazabınızdan, vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak. Milletimiz size söz veriyorum."