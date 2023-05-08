İmamoğlu: 'Erzurum'da 300-400 kişi azmettirilmiş insanlar'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum ziyareti sırasında yaşanan olaylar sonrasında, Erzurum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın VİP kapısında kendisini bekleyen kalabalığa parti otobüsü üzerinden seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuşmayı takip etti.

"BELEDİYE BAŞKANI TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇMİŞTİR"

"BANA BİR KİŞİ BİLE GELMEDİ, KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

"BU ATILAN TAŞLAR KARDEŞLİĞİMİZE ATILMIŞTIR"

İmamoğlu, "Bu atılan taşlar kardeşliğimize atılmıştır. Bu atılan taşlar bu memleketin değerlerine atılmıştır. İnancına atılmıştır. Bu atılan taşlar milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete. Bunu biliyoruz, bu azmettirici zihniyeti de biliyoruz. Onu söyleyeyim. Bakın bunlar bin yıllık devlet geleneğimizi çürüttüler ama biz bu memleketin esas unsurları, yani milletimiz 86 milyon insanımızla bu milletin ve bu memleketin devlet geleneğini hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. İmamoğlu konuşması sonunda alandan ayrıldı. Alanda bekleyenler, ise olaysız bir şekilde dağıldı.