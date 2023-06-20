İmamoğlu: Değişim şart ve iyidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metrosu protokol imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, değişim şart olduğunu ve yanlış yapılan işlerin seçim kaybetmelerine neden olduğunu belirtti. Ayrıca, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları hakkında da konuşan İmamoğlu, demokrasi tokatının bunalımının hala kaybedenlerde sürdüğünü ifade etti.