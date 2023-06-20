İmamoğlu: Değişim olmak zorunda, yanlışları yapmamak lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Eğer değişim olmazsa yerel seçimi de kaybederiz' dediği iddialarına ilişkin, 'Değişim tabii ki olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Eğer değişim olmazsa yerel seçimi de kaybederiz" dediği iddialarına ilişkin, "Değişim tabii ki olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık." dedi.

İmamoğlu, Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'ndeki İBB Safa Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı'nın protokol imza törenine katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Eğer değişim olmazsa yerel seçimi de kaybederiz" dediğine yönelik iddialara ilişkin sorusu üzerine, "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık. Dolayısıyla bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar, elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak." diye konuştu.

İmamoğlu, bu konunun çok detayı ve konuşulan içeriği olduğunu, bunu partili arkadaşlarıyla konuştuklarını belirtti.

"Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbette gelecek" diyen İmamoğlu, değişimin şart olduğunu kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, "Değişim iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Devletimizin, milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için, başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda bir öz eleştiri yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bu konuda fikrim nettir. Bunu sizin kameralarınızın önünde de söyledim. Başka ortamlarda da söyledim. Geçmişte de söylediğim şeyler var." ifadelerini kullandı.

"Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım"

İktidarın metro konusunda hatalar yaptığını iddia eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim de siyasi yol yürüyüşlerimizle ilgili kendi hatalarımız var. Farkındaysanız 'siz' ya da 'sen' demiyorum, 'biz' diyorum. Yani bu bütün bir iş. Bu bakımdan tabii ki bunun bir usulü, üslubu, yöntemi vardır. Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti hiyerarşisi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir ve bunu da en doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım. Tabii ki çok geç olmadan olmak zorunda. Doğru zamanda olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor."