İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım." dedi.

İmamoğlu, Haliç Su Sporları Merkezi açılışı sonrası, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında kendisinin değişimle ilgili açıklamalarını değerlendirip, " İstanbul'u başka bir partiye mi verelim?" ifadelerinin sorulması üzerine İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Ben, idealleriyle yaşayan bir insanım. İdeallerimin vücut bulduğu siyasi partinin de bu yönde adım atmasını ısrarla, asla vazgeçmeden istemeye devam edeceğim. Değişim şarttır. Değişim, usulleriyle, sisteme toplumu katışıyla, birtakım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Elbette çok geniş fikirlerim var. Gereken kısmını kamuoyuyla, gerekli olan kısmını partimin yöneticileriyle, kişileriyle paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. Bu değişim noktasındaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım."

Partisinin içinde yüz binlerce, İstanbul'da ve Türkiye'de ise milyonlarca insanın kendisi gibi düşündüğünü savunan İmamoğlu, değişimi kovalayarak başarıyı mutlaka elde edeceklerini söyledi.

İmamoğlu, bir gazetecinin, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Belediye başkanları, seçildikleri belediyelere hizmet etmek durumundalar. Onu oradan alalım, başka bir işe verelim… Bu, siyasetin temeline aykırıdır.' açıklamasında bulundu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Az önce söylediğim tutarlı duruşumun yanı sıra, bir başka tutarlı duruşum da ekranlar üzerinden, başta siyasi partimin genel başkanı veya diğer fertlerine mesaj yollamayı yanlış buluyorum. Buralardan mesaj yollamak değil, karşı karşıya konuşmanın daha doğru ve daha tutarlı olacağını düşünüyorum."

Ekrem İmamoğlu, "(Herkes aday olabilir) diye önünü açmıştı genel başkan. Aday mısınız?" sorusuyla ilgili de "Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynen İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim." değerlendirmesinde bulundu.