İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı

İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için oy kullandı. Seçim turları öncesinin arzu ettikleri dille geçmediğini aktaran İmamoğlu, helalleşilecek çok şey olduğunu dile getirdi.