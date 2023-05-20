İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna yüksek katılım olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda esnafla buluştu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve seçime yüksek katılım olacağını söyledi. Ayrıca İmamoğlu, Sinan Oğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeler hakkında da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Sayın (Sinan) Oğan'la Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisiyle yapıyor. O benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur." dedi.

Tuzla Aydınlı Semt Pazarı'nda esnafla buluşan İmamoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Pazardaki bazı vatandaşlar İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Bir vatandaşın, "Altılı masaya neden başkalarını kattınız? Yeşil Sol Parti'yi, HDP'yi neden ittifaka kattınız? Onunla aynı masaya oturmanız beni yıktı. Benim şehitlerim var." şeklindeki ifadeleri üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yeşil Sol Parti kendi başına girdi. Bizimle ne alakası var? Nereden çıkarıyorsunuz? Bizim 5 ortağımız var; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi. Biz 6 partiyle girdik. Bu milletten Yeşil Sol 7-8 milyon oy aldı. Siyaseti size yanlış öğretiyorlar. Bana ne demek istiyorsunuz? 7 milyon insanı ne yapacaksınız, oy vermiş HDP'ye."

Pazarda yabancı basının sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin soruya, "Kesinlikle seçime katılım yüksek olacak. Vatandaş ilk turun ne anlama geldiğini biliyor. İkinci turu da çok iyi idrak etmiş durumda. Ben ilk turla yarışacak seviyede katılım olacağını düşünüyorum. İnsanlarımıza bu işin iki turlu olduğunu anlatıyoruz. İkinci maça 0-0 başlıyoruz. İnşallah biz kazanacağız." karşılığını verdi.

İmamoğlu, 14 Mayıs'taki ilk turda ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgiyi soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sayın Oğan'la Sayın Kılıçdaroğlu görüşmeleri yapıyor, Zafer Partisiyle yapıyor. O benim şahsen gündemimde değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir alan, saha. Umuyorum iyi bir uzlaşma olur. Zaten biz ittifakı güçlendirerek yeni, güçlü bir demokrasi inşasını başarmak istiyoruz. O bakımdan umuyorum sonucu güzel olsun."

İmamoğlu, daha sonra İBB tarafından büyük bölümü yenilenen Şehit Ömer Öner Sahil Parkı'nı ziyaret etti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023