İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir

İSTANBUL DHA - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı vardır. Biz de bu milletle bu hikayeyi, hep birlikte yeniden yazacağız. Bir tespit, bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net: CHP değişecek, Türkiye değişecek" dedi.

"HEP BERABER BU DURUMU DEĞİŞTİRMENİN YOLLARINI BULMAMIZ GEREKİYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) ve Reform Enstitüsü tarafından, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, '100. Yılında CHP" başlıklı panelin açılış konuşmasını yaptı. İmamoğlu 'Tahmin ediyorum, kıymetli panel ve forum katılımcılarımız da biraz sonra CHP'nin geride kalan 100 sene içerisinde, doğrusuyla yanlışıyla neler yaptığını detaylarıyla anlatacaklardır. CHP, geride bıraktığımız 100 senenin en önemli aktörlerinden biri oldu olmasına ama, malum çok uzun zamandır da iktidarda değil. Partimizin Türkiye'ye hizmeti ve katkısı, yerel yönetimlerde ortaya koyduğu çok değerli performansı bir yana bırakırsak, ülkenin ne yazık ki ana muhalefeti olmakla sınırlı. Bu bir gerçek. Fakat gelgelelim deyim yerindeyse, yavuz hırsız çoğu zaman ne yazı ki ev sahibini bastırıyor. 1950'den beri, neredeyse gerçek anlamda hiç iktidar olmamış CHP, çok uzun yıllardır sanki ülkeyi o yönetiyormuş ve olup biten tüm olumsuzluklardan o sorumluymuş gibi bir algının da öznesi yapılıyor. Bunda da CHP'liler olarak kusurluyuz aslında. Mensubu olmaktan gurur duyduğum CHP'nin bu durumu üzerine düşünmemiz, hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Bu toplantının buna vesile olacağına ve katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Panel ve forumumuzun kıymetli katılımcılarının bu konuda bize ilham vereceklerine, bizi bu konuda üzerine etraflıca düşünmeye sevk edeceklerine de eminim" dedi

"CHP'DE DEĞİŞİMİN İKİ EKSENİ, İKİ ESAS BOYUTU OLMALI"

'Aynı zamanda, iktidarın değişebileceğine inancın azaldığı bir toplumsal ruh haliyle de giriyoruz" diyen İmamoğlu, "Bu hali kabullenemeyiz. Ben, kabullenmiyorum. Ülkemin de partimin de bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inanıyorum. CHP değişirse, Türkiye değişir' En çok da buna inanıyorum. CHP'nin bu duruma katkısıyla yüzleşmek zorundayız. Bu güzel ülkeye karşı, tarih huzurunda sorumluyuz ve ben partimin bundan daha iyisini yapabileceğine tüm kalbimle inanıyorum. CHP'nin de Türkiye'nin de değişeceğine inancım tam. Neyin değişmesi gerektiğine ilişkin görüşlerimi de paylaşmak istiyorum. CHP'de değişimin iki ekseni, iki esas boyutu olmalı. Partinin hem vizyonu hem de işleyişi değişmeli. Parti işleyişindeki değişimin nasıl olması gerektiğine dair düşüncelerimi başka vesilelerle, parti içi toplantılarda paylaşırım. Bu toplantıda, CHP'nin yeni vizyonunun ne olması gerektiğine odaklanmak istiyorum" diye konuştu.

"CHP DEĞİŞİRSE, TÜRKİYE DEĞİŞİR"

Ekrem İmamoğlu, 'Doğru; bugün millet, CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermedi. Ancak, başka bir doğru daha var: Bu millet, Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, yürekten inanıyor ve biliyorum ki, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP'yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli ve acil görevimiz, hep beraber bu muhalefeti, bu güçlü muhalefeti, Türkiye'yi değiştireceğine halkını inandıran, milletini inandıran muhalefeti hep birlikte var etmektir. Bunu yaratmanın yolu, ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikayesini yazmaktır. Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı vardır. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı vardır. Biz de bu milletle bu hikayeyi, hep birlikte yeniden yazacağız. Bir tespit, bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de net: CHP değişecek, Türkiye değişecek" şeklinde konuştu.