İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yaptığı açıklamada "Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar. Baktılar ki seçimi kaybedeceğiz, başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye. Ama neyse o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar. Baktılar ki seçimi kaybedeceğiz, başladılar sağa sola saldırmaya, insanları tehdit etmeye. Ama neyse o kötü dili kullanan kişiyi evine yollayacağız. Bir gün kaldı, evine yollayacağız. Şunu söyleyeyim, evine gidip yine sağı solu tehdit etmeye kalkma, bak evin patronu hanımlar. Sakın evinde de sağa sola tehdit atmaya kalkma, vallahi kahveye gönderir seni evdeki, onu söyleyeyim" dedi.

"ONLAR MİLLETİN NAMUSUNA SAHİP ÇIKACAKLAR"

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