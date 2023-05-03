İmamoğlu: Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İktidarın bugünkü kadrosuna bir bakın. Ekonomi Bakanına, Adalet Bakanına bir bakın. Kalkıyor Adalet Bakanı, 'Seçimi kazanırsa şöyle kutlayacak' diyor. Kendileri kazanırsa 'milli irade' diyorlar. Böyle olmaz. Bu iktidarın bu ülke için yapıp yapabilecekleri bitti. Memlekete zarar veriyorlar artık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında partisi tarafından Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Fatih Parkı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde kalabalığa hitap eden İmamoğlu, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlara, sizlere şifa diliyorum. Büyük bir sorun yumağı içinde olsak da umudunuzu kaybetmeyin. Size söz, milletçe ayağa kalkacağız. Özellikle deprem bölgesinin bütün yaralarını hep birlikte biz saracağız. Hiç endişe etmeyin" dedi.