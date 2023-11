İmamoğlu: Bizim dönemimizde kazalar azaldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu kazalar Ekrem İmamoğlu'nun döneminde olmuyor sadece. Bu kazalar hep vardı. Yine olacak. Yani sıfır kaza diye bir ortalama dünyada yok. Ama şunu biz iddialı bir şekilde söylüyoruz. Bizim dönemimizde kazalar azaldı" diye konuştu

İmamoğlu, metrobüs yolunda yapımı tamamlanan 1'inci ve 2'inci etap beyaz yol, beton kaplama projesini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İmamoğlu etkinlik sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Otobüs, metrobüs arızaları ve kazaların haberlerinin artmasını değerlendiren Ekrem İmamoğlu, "İETT'yi, İSKİ'yi gündemine alıp, İBB'nin kadim kurumlarını küçülten, onları aşağılamaya gayret eden muhalefetin bu anlayışını İstanbul'da çok üzülerek takip ediyorum. Bakın bizi eleştirebilirsiniz, 'Şurada kaza oldu' diyebilirsiniz veya işte şu kazada insanlar Allah korusun, yaralandı diyebilirsiniz. Bu kazalar Ekrem İmamoğlu'nun döneminde olmuyor sadece. Bu kazalar hep vardı. Yine olacak. Yani sıfır kaza diye bir ortalama dünyada yok. Ama şunu biz iddialı bir şekilde söylüyoruz. Bizim dönemimizde kazalar azaldı. Bizim dönemimizde birçok sıkıntı da azaldı. Fakat daha öncesinde gerçekten bu kadar düşük seviyeli bir muhalefet dilini biz kullanmadık. Yani otobüs kazasını alıp başka bir trajik dile taşımadık. ya da bir belediye başkanına hakaret dili kullanarak muhtelif basın kuruluşlarında bunu haber haline getirmedik. Ama şimdi bunu ısrarla bilinçli siyasi tabanlı yani bu işin, ben eminim ki bir yerde bir merkezi var. Bazen bakıyorum aynı dille, aynı sıfatlarla yani Ekrem İmamoğlu'nun adı, soyadı var mesela. Yani sadece ismini yazarak, manşete taşıyarak, bir pespaye dili kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini küçültmeye çalışıyorlar. Bu kötü dillerini ve bu kötü muhalefetlerini sona erdirsinler. Yani hiç buradan kazançlı çıkmazlar" dedi.

İmamoğlu, "Bakın İSKİ Kurumu altyapıya büyük bir emek vermiştir. Aralıksız neredeyse iki gün yağmur yağmıştır. Yüzde 15'lere inmiş baraj seviyeleri bugün itibariyle neredeyse yüzde 23'e çıkmıştır. Yani 8 puan artan bir yağış almıştır 2 günde ve İstanbul'da tek bir yerde bir yani şehrin altyapısına dayalı su baskını, göllenmeler, trajik durumlar yaşanmamıştır. Ben onlara da muhalefet olarak, kötü dil kullanmamalarını daha düzeyli, daha seviyeli bir dil kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü uzun yıllar muhalefet olarak bu ülkeye hizmet edecekler, şehre hizmet edecekleri gibi. O muhalefet dilini düzeltmezlerse muhalefet olarak bile mecliste bulunamayacak hale ve duruma düşerler" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN RAKİP ÜZERİNDEN STRATEJİ KURARAK SEÇİM YÖNETMEDİM"

İBB Meclis üyesi İYİ Partili Suat Sarı'nın aday adayı olmasını değerlendiren İmamoğlu, "Hayırlı olsun. Yani aday adayı olmak değerlidir, önemlidir. Suat Sarı da bizim için değerli ve geçmişten gelen deneyimleri üzerinden ve ulaşıma dair dönem dönem kıymetli tespitleri olan bir arkadaşımız. Kararında başarılar dileriz kendisine" diye konuştu. Basın mensuplarının sorularını metrobüs içerisinde almaya devam edene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimde adayların belirlenmesiyle ilgili sürecin sorulması üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisi iki dudak arasından bir aday tespiti değil, kurallar ve kurumların devreye girdiği bir şekilde süreç yönetir, yönetmiştir ve yönetecektir. Bizim de o yetkiye sahip 60 parti meclis üyemiz var. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in bu süreci yönetecekler ve sonuçta kararın İstanbul'unu da, Mersin'ini de, ilçelerinin de kararını verecekler" dedi. 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ve İstanbul'da ofis açmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ofisinin olması kadar doğal bir şey yok ama genel başkanımızın Türkiye çapında herhalde birkaç yüz tane ofisi vardır. Bizim ofisimiz de sayın genel başkanımıza aittir, başka belediye başkanlarımızın da, her il binası onun ofisidir. Hatta genel merkez dahi bu anlamda ofisidir. Bu bağlamda, bizim her mekanımızın onun ofisi olduğunu buradan duyurmak isterim" diye konuştu. AK Parti İstanbul adayının Murat Kurum'un olacağı yönünde ki iddiaları değerlendiren İmamoğlu, "Rakip partinin adayları konuşuluyor, elbette ki her isim çok değerlidir. Çok değerli bir geçmişe ve birikime sahiptirler ama dediğim gibi ben meseleyi kendi yolum olarak görüyorum. Daha önceki seçimlerde de hiçbir zaman rakip üzerinden strateji kurarak seçim yönetmedim, yürütmedim. Kendi gündemimizi, halkımızla, vatandaşımızla yüz yüze, gönül gönüle bakarak oluşturduk. Ona devam edeceğiz" dedi.