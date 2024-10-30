İmamoğlu: 'Belediye Başkanını Gözaltına Almak Ayıptır'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Daha 1 hafta önce, 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akım, bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından, milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık" dedi. İmamoğlu, ayrıca, "Bu şekilde sabahın 6'sında bir belediye başkanını, bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. Belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar" diye konuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, STK buluşması için geldiği Bursa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Heykel'deki 'Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen görüşme sonrası, binanın önünde kendisini bekleyenlere seslenen Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. İmamoğlu, "Daha 1 hafta önce, 10 gün önce İmralı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılım yapan akım, bugün Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını gözaltına alıyor, İstanbul Esenyurt'ta. Bu kişi bir ilim insanıdır. Bu kişi felsefe mezunu, Hacettepe Üniversitesi'ni bitirmiş, bu ülkenin üniversitelerinde profesör olmuş, bu ülkenin üniversitelerinde rektörlük yapmış, dekanlık yapmış ve farklı görevlerde bulunmuş. Van'dan başlayıp Hakkari'ye sonra Ankara'ya, Isparta'ya, Mersin'e kadar, hatta Şanlıurfa'ya kadar, İstanbul'a kadar farklı üniversitelerde görev yapmış bir insanımız, vatandaşımız gözaltına alınıyor. Bu iktidarın kurnazlıklarından bıktık kardeşim. Bu iktidarın kurnazlıklarından, milletin emanet ettiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık. Bakın bu kurnazlığa gerek yok. Bunu yapmayın. Bu doğru değil. Bu yanlış" diye konuştu.

'MİLLETİ FAKİRLEŞTİRDİNİZ'

İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu şekilde sabahın 6'sında bir belediye başkanını, bir bilim insanını evinden alıp götürmenin ayıp olduğunu, hukuka aykırı olduğunu herkes bilir. ya belediye başkanı zaten saat 9'da mesaisine gidecek. Yok, algı yaratacaklar. Yargıyı, siyasetin ayarı için kullanan aklın, bu ülkede artık iktidarı bırakma vakti gelmiştir. Çünkü bunu ancak kim yapar biliyor musunuz? Bunu ancak milletten uzaklaşan akıl yapar, milletin arasında olmayan akıl yapar. Çünkü o akıl hala milleti zengin zannediyor ama değil, millet yoksullaştı. Milleti fakirleştirdiniz. Fakirliği, yoksulluğu unutturmak için böyle algı operasyonları. Yazıktır, günahtır. Bu memleketin demokrasisine, bakın dün Ata'mızın bize emaneti, Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladık. 101 yıl önce Atatürk ne dedi biliyor musunuz, 'Bu ülkeye eşitlik, adalet ve demokrasi vadediyorum' dedi. Siz ise 101 yıl sonra eşitliği de adaleti de demokrasiyi de bertaraf etmeye çalışıyorsunuz. Moloz yığınına döndürdüğünüz bu atmosferi, işte temizleyecek kadrolar burada. Hep beraber bunu yapacağız, hep beraber. İşte bu tarz usulsüz, hukuksuz tutum ve tavırlarla hareket edenler, bir adım geri atacağımızı düşünüyorlarsa, bizim derdimiz makam mevki değil. Bu memleketin insanları iyi olsun."