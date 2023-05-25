İmamoğlu, Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yıldırım Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bayrampaşa'da pazarı esnafını ziyaret ettiği sırada yaşanan tartışmaya değinen İmamoğlu, "Aldanmanın, aldanışın bugün Bayrampaşa'da bir olayını yaşadım. Pazar yerine girerken, pazara girdik, gençler burayı dinleyin, iyi anlatalım ki, insanlarımız buradan ders çıkarsın. Tezgahın üzerinden, bir belediye Başkanı ziyarete gelmiş. Ben ne diyorum? Kimseye, 'Oyunuzu istiyorum' demiyorum. Hayırlı işler diyorum, bereketli pazarlar diyorum. 'Gününüz bereketli olsun' diyorum. Kimseyi de orada, Bana oyunu ver, biz oyunuzu istiyoruz, vallahi de demiyorum, billahi de demiyorum. Gezintim hep böyledir pazar yerlerinde. Meydanlarda isterim. Televizyonlarda isterim. O ayrı. ya da birebir siyasi toplantılarda bunu isterim. Ama pazar yerinde belediye başkanı kimliğimle gezdiğim için insanlara nezaketli davranırım. Öyle girmişim, hayırlı işler demişim, daha birinci tezgah. Bana direkt, esnaf, esnaf değil, öyle esnaf olmaz. Bana direkt 'Sen PKK'lısın, PKK'lı istemiyorum' dedi. Sabırla uyardım. Israrla 'PKK'lısın, PKK'yla yan yanasın' bende o zaman sen PKK'lısın demek ki' dedim" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İmamoğlu, "Ben, bir terör örgütünün ismini burada böyle anmaktan utanıyorum. Bunu benim yüzüme söyleyen kişi, o aldanmış zavallı. Onu aldatanlar esas günahkar. Ben toplumdan birisine, ne dava böyle açarım, ne ederim; çözüm ararım. Ama onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım. Efendim yazıyorlar, ben ona, 'Ahlaksız, terbiyesiz' demişim. Daha ne diyeyim? Tabii ki ahlaksız, terbiyesiz, Niye? Arkadaşlar, burada hiç kimsenin, milli duygularına laf etmek, benim haddim olabilir mi? Olabilir mi? Buna bir Allah'ın kulu boyun eğebilir mi? Biz ne için yaşıyoruz? Biz ailemiz için, yuvamız için, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için yaşamıyor muyuz? Sen kim oluyorsun da bana terör örgütü üyesi ya da terörist muamelesi yapacaksın? Ama o zavallıyı dava edeceğim. Ama benim esas hesabım kiminle biliyor musunuz? Ona onu dedirtenlerle. Hesabım onlarla. Ben onlarca yalana, iftiraya, kul hakkı yemeye dair onlarca ayeti, Kur'an-ı Kerim'den çıkartır, burada okurum size. Ama bura yeri değil. Yahu Allah aşkına, Müslüman evladı, bir Müslüman, bizim dinimize mensup, ama söyleyeyim, dini pazarlayanlar değil, inançlı insanlardan bahsediyorum. İnancıyla, kalbiyle, yüreğiyle Allah arasında olanlardan bahsediyorum. O güzel inancımızın, Allah aşkına bu kadar büyük günah dediği şeyi, bu millete yaşatanlara yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. ve onları Allah ıslah etsin. Onları Allah'a havale ediyorum. Allah onların gazabından bu milleti korusun. Evlatlarımızı korusun" diye konuştu.

- İstanbul