İmamoğlu Bağcılar'da vatandaşlara seslendi: Değişime oy vereceğiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, 'Tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Önümüzde iki seçenek, ya değişime oy vereceğiz ve ülkeyi saplandığı bu bataklıktan, ekonomik çöküşünden, işsizlikten, yoksulluktan, adaletsizlikten hep birlikte kurtaracağız ya da cennet vatanımızın, bu güzel milletimizi göz göre göre bir girdabın içinde oradan oraya ne yazık ki savrulmasını seyredeceğiz dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu yaptığı konuşmada, Tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Önümüzde iki seçenek, ya değişime oy vereceğiz ve ülkeyi saplandığı bu bataklıktan, ekonomi çöküşünden, işsizlikten, yoksulluktan, adaletsizlikten hep birlikte kurtaracağız ya da cennet vatanımızın, bu güzel milletimizi göz göre göre bir girdabın içinde oradan oraya ne yazık ki savrulmasını seyredeceğiz. Sizlere güvenimiz sonsuz. Bu ülkenin gidişatına seyirci kalmayacağınızı biliyoruz. Bakın; dört yıl önceyi hatırlayın. İstanbul'daki o kötü gidişe, İstanbul'a ihanet edenlere, İstanbul'u rant uğruna tepetaklak edenlere, orasını burasını çekiştirenlere, siz, hep birlikte 'dur' dediniz. 'Dur' dediniz ve durdurdunuz. Çeyrek asır boyunca bu şehri yönetenlerin, iş yapamaz hale geldiğini sizler gördünüz. Değişim istediniz. 'Bunlarla yürümez' dediniz. Bizim için, hatırlayın, sizlere ne yalanlar söyledi. Benim için. Ne dediler 'Bu adam gelirse, sosyal yardımlarınızı keserler' dediler. Doğru mu Bunu hem İstanbul için hem diğer şehirlerimiz için söylediler. Peki ne yaptı sizin bu kardeşiniz Ekonomik zorlukların çok büyük olduğu dönemde, sosyal yardımları tam 5 katına çıkarttık dedi.

'KILIÇDAROĞLU'NA VERİN BU İŞ BİTSİN

İmamoğlu, 'Bu insanlar, son 1-1,5 aydır dillerindeki bütün kötülükleri kustular. Bize 'terörist' dediler. Kendilerine oy vermeyenlere 'terörist' dediler. Topluma öyle zarar verdiler ki. Ama bu kardeşimiz size söz veriyor. Bakın biz, asla ve asla kötü dil kullanmayacağız. Ben hepinize net olarak ifade edeyim Efendiliğiyle, bu milleti birbirinden ayırmayan yüreğiyle, hak, hukuk, adalet mücadelesiyle, Millet İttifakı'nın bugünlere gelme sebebi olan, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verin oyları, bu iş bitsin. Bu yeni dönem, bu oy kullanacağımız süreç, bir cumhurbaşkanı değiştirme süreci değil sadece. Bu süreç, bunların uydurduğu o kötü rejimin, o sistemin çöpe atılacağı bir seçim. O sistemi çöpe atacağız. Milletin sistemi, Cumhuriyetin sistemi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu sistem gelecek dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023