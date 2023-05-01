İmamoğlu: AKP ülkeyi uçurumun kenarına getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Zonguldak'ta, AKP iktidarının ülkeyi, huzur, adalet ve güven olarak neredeyse uçurumun kenarına getirdiğini söyledi. Gençlere seslenen İmamoğlu, "Bu seçim sizin seçiminiz. Ayrışmak yok. Öyle sağa sola kızarım, öfkelenirim diye oyunuzu ziyan etmek yok. Oylarınız adresi Millet İttifakı. Oyunuzun adresi 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Zonguldak'ta vatandaşlarla buluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"BUNLAR MEMLEKETİ NEREDEYSE UÇURUMUN KENARINA GETİRDİ: Bunlar memleketi ekonomik olarak, huzur olarak, güven olarak, adalet olarak neredeyse uçurumun kenarına getirdi. Biri de var, diyor ki memleketime, 'Ey benim insanım ben horonu ekiple oynarım. Hatta benim ekibim var ama ben milletimle oynarım.' Bunu diyen insan hayatını hak, hukuk, adalet için harcamış. Devlet insanı olma terbiyesiyle memleketinin hiçbir insanını birbirinden ayırmayacağına dair hayatını feda etmiş. Her saldırıya göğüs germiş. Kimsenin kalbini incitmemiş.

15 MAYIS'TA DEMOKRASİ SUSUZLUĞUMUZU GİDERECEĞİZ: O tek kişilik horon isteyeni evine yollamaya ve 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeni bir güne başlamaya hazır mıyız? Bizim en çılgın projemiz 'hak, hukuk, adalet' olacak. Bizim en önemli gelişim noktamız demokrasi olacak. Bakın hak, hukuk, adalet ve demokrasi ne biliyor musunuz? Hiçbir evladınızın hakkının yenmemesi demek. Mülakatla çocuklarınızın yerine torpilli bir avuç insanın işe girmemesi demek. 15 Mayıs'ta bu demokrasiye susamışlığı hak hukuk adalete susamışlığı hep birlikte gidereceğiz. Adil bölüşümü ve üretimi bu memlekette var edeceğiz. Susmuş bir Türkiye değil konuşan bir Türkiye istiyoruz.

'BANA OY VERİYORSAN MİLLİTEYÇİ, VERMİYORSAN VATAN HAİNİ': Türkiye'de gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup, ne zamandan beri bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor ya da 'Sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan hainisin' deniyor? Hadi oradan, haddini bil. Burada yaşayan insanlar vatanı için, memleketi için gözünü kırpmadan canını veren insanlar. Sen kim oluyorsun? ya da bir seçimde iktidara oy veriyorsa milli irade, oy vermiyorsa adı 'darbeci.' Bu memlekete zarar veriyorlar. Memleketin insanını birbirinden ayırıyorlar. Oy verenler, vermeyenler, 86 milyon insanı bir görmeyen bir insan, bir avuç insan bu ülkeye rehberlik yapamaz. Zarar veriyorlar, bizi üzüyorlar. Yalanla, dolanla, iftirayla karalamayla milletimizi aldatıyorlar. Biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız. Yerli ve milli olan, yerli üretimi destekler. Öyle değil mi? Peki niçin yerli taş kömürü üretimi teşviğini bıraktılar. Her tarafı ithal kömürle dolduruyorlar. Niçin bu memleketin üretimini bertaraf ediyorlar?

KADINI ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ: Yerli ve milli nedir biliyor musun? Yerli ve milli olmak insanını ayırt etmemek, devletini büyütmek, yüceltmek partini değil, devletini ve milletini yüceltmek. Bunlar parti devleti istiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti istiyoruz. Kırsalı boşalttık, köyleri mahvettik. Kadınımızı şehre taşırdık. Ama iş vermiyoruz, imkan vermiyoruz. İstihdamdaki kadın oranı yüzde 30. Böyle olunca ne oluyor? Millet fakirleşiyor. Kadını özgürleştireceğiz. Görmek isteyen gelsin İstanbul Belediyesi'nde kadın politikaları konusunda ne yapıyoruz görsün.

ZONGULTAK'IN YARIM BIRAKILAN İŞLERİNİ TAMAMLAYACAĞIZ: Zonguldak'ın yarım bırakılan bütün işlerine el atacağız. Mevlana'nın güzel bir lafı var, 'İnsan bir ağaca benzer. Kökü sözünde durmaktır.' Bunlar sözünde durmadı. Biz sözümüzü yerine getiren bir yönetim olacağız. Bunların sözünü yerine getirmediği işleri de biz tamamlayacağız. Filyos limanını, Karasu Ereğli, Filyos ve Bartın limanlarını bağlayacak demir yolunu Zonguldak çevre yolunu, Ereğli Devlet yolunu biz yapacağız. Bu projelerin hepsini biz yapacağız.

İSTANBUL'DA YARDIMLARI 5 KATINA ÇIKARDIK: Biz gelirsek neymiş, yardımlar kesilecekmiş. Biz İstanbul'da onların dönemine göre sosyal yardımı hem de veren elin alan eli görmediği şekliyle, ahlaklı biçimde, lütuf olarak değil, devletin şefkatli eliyle tam 5 katına çıkarttık. Ben seçimden önce 'İstanbul'da, anneler çocuklarıyla İstanbul'u dolaşamıyorlar. 0-4 yaş arası çocukları anneleriyle birlikte ücretsiz kartla seyahat ettireceğim' dedim, biliyorsunuz. Hanımlar biliyor, duydular bunu. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman ilçe ilçe gezdi, 40 tane miting yaptı İstanbul'da. Allah razı olsun 806 bin oy fark attık.

BİZ SİZİN GİBİ YARDIMIN ŞOVUNU YAPACAK BİR AKLA SAHİP DEĞİLİZ: Sosyal yardımı 5 katına çıkarttık dedim ya, 'Süt dağıtacağız' dedim 130 bine yakın çocuğunuza süt dağıtıyoruz. Ne dedi biliyor musunuz? 'Hani süt dağıtacaktın? Süt müt gördüğümüz yok' dedi. Haklı görmedi. Çünkü biz verirken göstermedik ki. Çocukların evine teslim ettik, kimse duymadı. Biz sizin gibi yardımın şovunu yapacak bir akla sahip değiliz. Yardım etmek oy meselesi değildir. Sevgili gençler bu seçim sizin seçiminiz. Ayrışmak yok, öyle sağa sola kızarım, öfkelenirim diye oyunuzu ziyan etmek yok. Oylarınız adresi Millet İttifakı. Oyunuzun adresi 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu."