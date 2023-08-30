İmamoğlu: 30 Ağustos, Milletimizi En Üst Seviyeye Taşıyabilecek Süreçlere Hizmet Etmeği Hatırlatıyor

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi törenin ardından yaptığı açıklamada, "21'inci yüzyıla yakışan her konudaki zaferi kazanmak konusunda bilinçli bir millet olmayı, Cumhuriyete layık, Atatürk'e layık bireyler olmayı inşallah hep beraber başarırız. Ülkemizi de büyük sorunlardan kurtaran ama yoksulluktan ama kentlerimizdeki özellikle birçok sorundan, başta mülteci sorunu olmak üzere hep beraber ülkemizin geleceğiyle ilgili beka sorunları diyebileceğimiz deprem gibi problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız" dedi.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamaları Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk koyma töreniyle başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anıta çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.

"30 AĞUSTOS, MİLLETİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYABİLECEK SÜREÇLERE HİZMET ETMEYİ HATIRLATIYOR"

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, bayramı kutlayarak sözlerine başladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bugün de kutlamalarımıza Taksim Anıtı önünde, Ata'mızın huzurunda hep birlikte başladık. Gün içinde kutlamalarımız Vatan Caddesi'nde devam edecek. Akşam da inşallah Yenikapı'da tüm milletimizle buluşarak kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Tabii bu yıl, özel bir yıl. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı aslında milli mücadelenin, cephedeki mücadelenin bir zaferle beraber sonucuna doğru evrilen bir süreçte Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı dönemin başlangıcını işaret ediyor. Tabii milletçe büyük bir mücadele verildi ama benim için 21'inci yüzyılda 30 Ağustos, hangi zaferleri kutlamayı ya da hangi zaferleri hedeflemeyi size aşılıyor, hissettiriyor diye sorarsanız benim için en değerlisi 21'inci yüzyılın, Cumhuriyetimiz için gerekli olan eğitimde, teknolojide, yaşamda en üst seviyeye çıkabilecek; şehirlerimizi ve ülkemizi, milletimizi en üst seviyeye taşıyabilecek süreçlere hizmet etmeyi hatırlatıyor.

"İNŞALLAH PROBLEMLERİ ÇÖZEBİLEN BİREYLER OLMAYI BAŞARIRIZ"

Bu bağlamda 21'inci yüzyıla yakışan her konudaki zaferi kazanmak konusunda bilinçli bir millet olmayı, Cumhuriyete layık, Atatürk'e layık bireyler olmayı inşallah hep beraber başarırız. Ülkemizi de büyük sorunlardan kurtaran ama yoksulluktan ama kentlerimizdeki özellikle birçok sorundan, başta mülteci sorunu olmak üzere hep beraber ülkemizin geleceğiyle ilgili beka sorunları diyebileceğimiz deprem gibi problemleri çözebilen bireyler olmayı başarırız. Her bayram bize sorumluluklarımızı hatırlatmalı. Ben de yönetici olarak bu sorumlulukları hatırlayan ve hatırlatan bir insan olmayı ve başarılı olmayı elbette diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."