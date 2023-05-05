İmamoğlu: 14 Mayıs'ı bir demokrasi ve adalet bayramı olarak hep birlikte yaşayalım

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'daki Hıdırellez Şenliği'nde; "Bayramların coşkusu, bayramların umuduyla birlikteyiz ama bir yandan da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ı da inşallah bir demokrasi ve adalet bayramı olarak hep birlikte yaşayalım" dedi.

İBB, bugün Yenikapı etkinlik alanında Hıdırellez Şenliği düzenledi. Şenliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hıdırellez'in, kardeşliğin ve bereketin bayramı olduğunu söyledi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Baharın ve umudun bayramıdır. Hıdırellez coşkunuz daim olsun. Bayramların coşkusu, bayramların umuduyla birlikteyiz ama bir yandan da çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ı da inşallah bir demokrasi ve adalet bayramı olarak hep birlikte yaşayalım. Her şey çok güzel olacak. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bizler, size verdiğimiz 3 sözü yerine getireceğiz. Bu 3 sözü iyi belleyin. Çünkü bu 3 sözü veremeyen, verip de tutamayan yöneticiden kimseye hayır gelmez. Özellikle bizler sürece şöyle bakıyoruz. Bu 3 söz bizim için bu millete namus sözüdür. Söz veriyoruz, kendimizi nasıl görüyorsak herkesi öyle göreceğiz. Milletimizin tamamını öyle göreceğiz. Söz veriyoruz, kendimiz için ne istiyorsak herkes için aynısını isteyeceğiz. Kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa başkasına da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede 'ben' devri bitecek, 'biz' dönemi başlayacak. Bu gök kubbe altında bu memleket sınırları içerisinde yaşayan herkes, hepimiz 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güneş doğacak. Hıdırellez Bayramı'nız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak. Bayram coşkusuyla sarılın birbirinize, kucaklaşın."

SUZAN KARDEŞ İLE İZMİR MARŞI'NI SÖYLEDİ

İmamoğlu, konuşmasının ardından sanatçı Suzan Kardeş ile İzmir Marşı'nı söyledi.