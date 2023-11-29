İmam ile dernek başkanı arasında 'ağaç kesme' tartışması

Caminin dernek başkanı ağaçları kesti, imam ise 'keyfi uygulama' diyerek suç duyurusunda bulundu

Süleyman Ünal Camisi'nde ağaçlar kesildi

İmam Halit Kerimoğlu:

"Camimizi rengarenk yapmak için uğraştık"

Süleyman Ünal Cami Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Necati İçen:

"Parkeli yerde ağaç olmaz"

ADANA - Adana'da bir imam ile caminin dernek başkanı arasında ağaç kesme tartışması yaşandı. Dernek başkanı 'budama yapıyorum' diyerek kendisini savunurken, imam ise dernek başkanının 14 ağacı keyfi olarak kestiğini iddia etti.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi Süleyman Ünal Camisi'ne imam olarak atanan Halit Kerimoğlu (53), devlet desteğiyle 5 dönümlük araziye yüzlerce fidan dikti. İddiaya göre, Süleyman Ünal Cami Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Necati İçen ise 2 hafta önce budama yaptığı gerekçesiyle 14 ağacı kesti. Durumu fark eden imam Kerimoğlu, polise ve Sarıçam İlçe Müftülüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tutanak tuttu. İmam ve dernek başkanı arasında yaşanan gerilim sürerken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Çınar ve begonviller çöpteydi"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Süleyman Ünal Camisi İmamı Halit Kerimoğlu, dernek başkanının keyfi olarak ağaçları kestiğini öne sürerek, "Camimizi rengarenk yapmak için uğraştık. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kampanya düzenledik. Camimizin bahçesi rengarenk olmuştu. İçinde de gölge yapacak 3 tane çınar ağacımız, begonvillerimiz vardı. Bunların tamamını kesilmiş, çöpe atılmış halde gördüm. Bunları kesmekle camiyi temizlediklerini öne sürüyorlar" diye konuştu.

"İnsanlara zarar veriyordu"

Süleyman Ünal Cami Yaptırma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Necati İçen ise, budama yaptığını söyledi. İçen, "Bu budamaları her sene yaparız. Geçen senenin yığınları da orada duruyor. Ben bu caminin yaptırma, yaşatma ve güzelleştirme derneği başkanıyım. Eğer burada bir ağaç yapıya zarar veriyorsa onu kaldırmak zorundayım. Burası parkeli bir yer. Burası ağaçlandırma yeri değil. Çünkü bu ağaçlar ileride yapıya zarar verecek. Begonviller ise dışarı sarkıp insanlara zarar veriyordu. O begonvilleri de bu nedenle söktük" dedi.