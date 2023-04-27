İlk oyu kullanmak için Romanya'dan geldi Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk oyu kullanmak için Romanya'da yaşayan Türk iş adamı Cesur Durak, Milas Bodrum Havalimanı'na geldi.

İlk oyu kullanmak için Romanya'dan geldi

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk oyu kullanmak için Romanya'da yaşayan Türk iş adamı Cesur Durak, Milas Bodrum Havalimanı'na geldi.

Tüm Türkiye'de hava alanlarında seçimlere 18 gün kala sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün oy verme işlemi başladı. Bodrum'a gelen iş adamı Cesur Durak ise Milas - Bodrum havalimanında tam saat 08.00'da oy kullanma işlemi başlar başlamaz oyunu kullanarak, Milas-Bodrum havaalanında seçimin ilk oyunu kullanmış oldu. Yaklaşık 1 saat hava alanında bekleyen Durak, her Türk vatandaşının oy kullanmasını istedi.