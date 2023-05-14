İlk oylar kullanılmaya başlandı

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başladı. Tüm yurtta saat 08.00 itibariyle aynı anda oy verme işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek.