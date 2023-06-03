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İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı

İlk kez milletvekili seçilen 332 milletvekilinin 322'si yeminini tamamladı

Politika Haberleri

TBMM'de 600 milletvekilinin 332'si ilk kez seçilirken, bu milletvekillerinden 322'si dün yeminlerini tamamladı. İlk kez seçilen 332 milletvekilinin 148'si AK Parti'de, 61'i CHP'de, 47'si YSP'de, 17'si MHP'de, 28'i İYİ Parti'de; 10'u seçime CHP listesinden giren Saadet Partisinde, 7'si Gelecek Partisinde, 2'si Demokrat Partide, 7'si DEVA Partisinde; 4'ü Yeninden Refah Partisinde ve 1'i de TİP'te yer aldı.

TBMM'de 600 milletvekilinin 332'si ilk kez seçilirken, bu milletvekillerinden 322'si dün yeminlerini tamamladı.

AA muhabirinin derlemelerine göre, 600 milletvekilinin 332'sini, 28. Dönem'de ilk kez Meclis'e giren milletvekilleri oluşturdu.

İlk kez seçilen 332 milletvekilinin 148'si AK Parti'de, 61'i CHP'de, 47'si YSP'de, 17'si MHP'de, 28'i İYİ Parti'de; 10'u seçime CHP listesinden giren Saadet Partisinde, 7'si Gelecek Partisinde, 2'si Demokrat Partide, 7'si DEVA Partisinde; 4'ü Yeninden Refah Partisinde ve 1'i de TİP'te yer aldı.

İlk kez Meclis'e giren milletvekillerinden 322'si yeminlerini tamamlarken, 10 milletvekili ise yeminini henüz gerçekleştirmedi.

Meclis İçtüzüğüne göre, yemin etmeyen milletvekilleri Genel Kurul'a katıldıkları ilk birleşimin başında yeminlerini edebilecekler.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika

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