İlk Bilgiler: 'Madleen' Gemisi Akşam Saatlerinde Karaya Ulaşacak

GEMİNİN AKŞAM SAATLERİNDE KARAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Madleen' adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor. Türk vatandaşlarına her türlü desteğin sağlandığı, serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimlerin yapıldığı aktarıldı. Öte yandan gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olunduğu belirtildi.