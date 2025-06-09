İlk Bilgiler: 'Madleen' Gemisi Akşam Saatlerinde Karaya Ulaşacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 'Madleen' adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor. Türk vatandaşlarına destek sağlanıyor ve gerekli girişimler yapılıyor.
GEMİNİN AKŞAM SAATLERİNDE KARAYA ULAŞMASI BEKLENİYOR
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Madleen' adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor. Türk vatandaşlarına her türlü desteğin sağlandığı, serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimlerin yapıldığı aktarıldı. Öte yandan gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olunduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika