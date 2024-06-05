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İliç'teki maden kazasıyla ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar

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İliç'teki maden kazasının ardından yapılan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısında, uzmanlar ağır metallerin incelenmesi ve ölçümlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, " İliç'te sadece maden sahası değil, 50 kilometrelik bir alanın belirli kilometrelere bölünerek, işaretlenmiş kısımlardan, kuyulardan, topraktan, sudan örnekler alınarak, siyanür dahil ağır metaller yönüyle sürekli incelenmesi gerekiyor." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Prof. Dr. Onur Erdem, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, komisyona sunum yaptı.

Prof. Dr. Onur Erdem, AFAD'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının davetiyle madenin bulunduğu bölgeye gittiğini söyledi.

Bölgede ilk günden itibaren siyanüre değil başka risklere odaklanılması gerektiğini söylediğini belirten Erdem, "Siyanürle ilgili risk yokmu var ama bana göre ağır metal toksisitesi riski daha fazla." dedi.

Maden bölgesindeki malzemenin kaldırılması gerektiğini ifade eden Erdem, ağır metal konusunun da bölgede takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdem, şöyle konuştu:

"Temel riskler, siyanür üzerinden konuşuluyor ama siyanürle ilgili risk vardır ama rakamsal değer sunsam ağır metaller daha önde. Çünkü siyanürle ilgili akut dönemde oluşan etkiler o anda oldu ve şu anda parçalanma sürecine girdi. Doğada hızlıca parçalanmasını bekliyorum. Bunun araştırılması, ölçülmesi, takip edilmesi gerekiyor.

Ağır metallerin risklerinin değerlendirilmesi için ölçümlerin sürdürülmesi gerekiyor. Nerede yapacağız ölçümleri? İliç'te sadece maden sahası değil, 50 kilometrelik bir alanın belirli kilometrelere bölünerek, işaretlenmiş kısımlardan, kuyulardan, topraktan, sudan örnekler alınarak, siyanür dahil ağır metaller yönüyle sürekli incelenmesi gerekiyor."

Doç. Dr. Sermet Sezigen de bir daha böyle bir kazanın olmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Sezigen, "İl ve maden sahası bazında afet müdahale planlarının yapılması ve her sene bu planların test edilmesi önem arz ediyor. Çekmecede ya da raflarda bulunan kağıt planlar bir şey ifade etmez. Bu planların da her sene gerçekçi senaryolarla test edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ise bölgede ağır metallerin izlenmesi önerisinde bulundu. Yavuz, "Maden alanları başta olmak üzere o bölgede yaşayan insanlarda, kanda, idrarda, bazı ağır metalleri düzenli olarak izlemeyiz. Bunun içinde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bazı biyoizleme ihtiyacımız var." diye konuştu.

Uzun süreli ve düşük dozda da olsa siyanüre maruz kalmanın tiroid bezinin fonksiyonlarını baskılayalabildiğini ifade eden Yavuz, bu nedenle siyanür kullanılan altın madenlerinin bölgelerinde tiroid hastalarıyla ilgili özel programlara, çalışmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-"2 yıl çevresel ölçümlerin devam etmesi gerekiyor"

Sunumların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Bir milletvekilinin bölgede çalışan ekiplerden siyanüre maruz kalmayla ilgili şikayetin gelip gelmediğini sorması üzerine Doç. Dr. Sermet Sezigen, "Bölgede kaldığımız süre içerisinde ilk müdahalecilerden, çalışanlardan, işçilerden, siyanüre maruziyetle ilgili başvuran kimseyi görmedik. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünün sunumlarına da bakmıştım, doğrudan siyanür maruziyetiyle başvuran herhangi bir vatandaşımız yok." yanıtını verdi.

Bir milletvekilinin bölgeden numune alımına ne kadar devam edilmesi gerektiğine ilişkin sorusuna Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, İliç özelinde 2 yıl çevresel ölçümlerin devam etmesi, 2 yıl içerisinde insan sağlığıyla ilgili parametrelerin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Politika

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