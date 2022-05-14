İlham Aliyev'in Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaptığı konuşma alandakileri coşturdu - Haberler

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İlham Aliyev'in Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında yaptığı konuşma alandakileri coşturdu

Haberler.com - Politika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hem Rize'den hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Aliyev konuşmasında Rize için "Burası cennete benziyor" ifadesini kullanırken Erdoğan için de "Ben bugün, kardeşimin öz memleketindeyim. Rize, Türk dünyasına büyük lider ve benim kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı bahşetmiştir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Aliyev'in hem Rize'nin güzelliğine atıfta bulunması hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesi alandaki kalabalığı coşturdu.

Aliyev, konuşmasında "İlk defa Rize'deyim. Bu diyar hakkında çok işittim, çok duydum. Uçakla gelirken, pencereden bu güzel manzarayı seyrederken, aziz kardeşime (Erdoğan) 'Bu yer, cennete benziyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Politika

İlham Aliyev, Politika, Güncel, Haberler

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