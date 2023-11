İletişimci Said Ercan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını anlattı

İletişimci ve yazar Said Ercan, Mamaklılara İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve yaşanan insanlık dramını anlattı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de katıldığı etkinlikte, Ercan İsrail'in insanlık ayıbına dikkat çekti ve Mamaklılar Kudüs'e ses verdi.

İletişimci\Yazar Said Ercan, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve yaşanan insanlık dramını Mamaklılara anlattı.

Musiki Muallim Mektebi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. " Mamak'ın Gençleri Kudüs'e Ses Veriyor" etkinliğine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin yanısıra ilçe protokolü, yazarlar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda Mamaklı katıldı.

İletişimci Yazar Said Ercan, Gazze'de yaşanan soykırımı, dünyanın gözleri önünde savaş suçu işleyen İsrail'in insanlık ayıbını anlattı, Mamaklılar Kudüs'e ses verdi. Said Ercan, İsrail vahşetine ve Gazzelilerin onurlu duruşuna dikkat çekti. Konuşmasında Ercan "O çocuklar yedi yabancımız olsaydı, bizle aynı inançtantan olmasaydı biz yine aynı tepkiyi gösterirdik. Çünkü biz tarih boyunca tepkimizi gösterdik. Çünkü insan kardeşlerimizin başına bir şey geldiğinde yerimizde duramayız biz" dedi.

"Güneş yeniden doğduğunda orada olacağız inşallah"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de "Gazze için içimiz yanıyor. 45 gün oldu, çocuklar siviller her gün katlediliyor. Siyonist İsrail'i bir kez daha kınıyoruz. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların özgürlük mücadelesine destek verdiğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor, biz de elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Gazze'yi "kardeş belediye" ilan ettik. Oranın yeniden inşası için niyetimizi ortaya koyduk. Meclisimizde tüm partilerimizle birlikte oy birliği ile aldık bu kararı. İnşallah orada Güneş yeniden doğduğunda oraya gidip onların yanında olacağız inşallah. İsrail menşeili ürünlerin belediye tesislerimizde satılmaması konusunda da ilk günlerde kararımızı almıştık zaten. Yerli ve milli kartımıza, TROY karta da geçişimizi yapıyoruz" diye konuştu. - ANKARA