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İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına...

Politika Haberleri

İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atanmışlardır.

İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atanmışlardır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Selçuk Bayraktaroğlu Ziya Cemal Kadıoğlu Orgeneral Politika Haberler

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