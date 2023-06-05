İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar...

İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir.