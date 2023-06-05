İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar...
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İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
İletişim Başkanlığı: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika