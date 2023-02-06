İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Politika Haberleri İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Hatay Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İletişim Başkanlığı: 'Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.