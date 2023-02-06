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İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.

Politika Haberleri

İletişim Başkanlığı: 'Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim Başkanlığı: "Devletimiz bütün imkan ve olanakları ile depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Hatay ilimizde yürütülen çalışmalar da büyük bir titizklikle sürdürülmekte olup vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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