Erdoğan'dan '2022 KPSS' açıklaması: Tek bir evladımızın mağdur olmasına müsaade etmeyiz

İLETİŞİM Başkanlığı'nca, 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavıyla ( Kpss ) ilgili gündeme gelen iddialar üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) talimat verdiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 Kpss ile ilgili gündeme gelen iddialar üzerine DDK'ya talimat verildiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.