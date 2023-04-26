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İletişim Başkanlığı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir'

İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir"

Politika Haberleri

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı' yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Kalp Krizi Politika Haberler

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