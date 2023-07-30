İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yalan haber ve manipülatif bilgi demokrasi için tehdittir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalan haber ve manipülatif bilginin demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdit olduğunu belirtti. Altun, dezenformasyon kampanyalarının siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos yaratmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, sığınmacılarla ilgili haberlerin birçoğunun dezenformasyon içerdiğini ve bu tür kampanyaların arttığını ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haber ve manipülatif bilgi, demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdittir. Dezenformasyon kampanyalarının başlıca hedefi, siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos yaratmaktır. Türkiye kamuoyunun bu dezenformasyon kampanyalarına karşı bilinçli olması son derece önemlidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de psikolojik harp maksadıyla yürütülen dezenformasyon kampanyaları, demokrasi ve demokratik müzakere kültürü üzerinde bir baskı oluşturmayı hedeflemektedir. Yalan haber ve manipülatif bilgi, demokrasi ve insan hakları için açık bir tehdittir. Dezenformasyon kampanyalarının başlıca hedefi, siyasal istikrarsızlık ve toplumsal kaos yaratmaktır. Bu süreçte en sık başvurulan taktikse radikalizmi körüklemektir. Türkiye, 2002 sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği hükümetler sayesinde birçok alanda ciddi atılımlar gerçekleştirmiş, bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak dünya politikasının denge unsurlarından birine dönüşmüştür. Türkiye büyüme ve özgürleşme mücadelesini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sürdürürken Türkiye karşıtları beşinci kol unsurlarını devreye sokarak ardı ardına dezenformasyon kampanyaları yürütmektedirler. 6 Şubat depremleri sonrasında ve seçim sürecinde bu dezenformasyon kampanyalarının birçok türü ile karşılaştık. ve bu kirli kampanyalarla hamdolsun güçlü şekilde mücadele ettik" ifadesine yer verdi.

Altun paylaşımında ayrıca, son günlerde sosyal medyada yer alan ve İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanan haberlere yer verdi.