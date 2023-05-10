İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Türkiye İletişim Modeli' olarak kurumsallaştırdık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen 'Türkiye İletişim Modeli' programında konuştu. Altun, Türkiye'nin iletişim ihtiyacını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İletişim Başkanlığı'nı kurarak ülkemizin iletişimini kurumsal bir yapıda yürütmeye başladığını belirtti. Altun, Türkiye markasını güçlendirecek adımları hayata geçirdiklerini ve birçok ülkeyle stratejik iletişim alanında iş birliklerine imza attıklarını söyledi. İletişim Başkanlığı olarak yürüttükleri bütün faaliyetlerinde bağlı kaldıkları temel ilkenin her zaman hakikat olduğunu vurgulayan Altun, Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın önemini vurgulayarak, bundan sonra daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Medyadan akademiye, iletişimin tüm paydaşlarıyla kapsayıcı bir ekosistem kurmaya çalıştık. Esasında iletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik. Bu doğrultudaki bütün çabalarımızı ' Türkiye İletişim Modeli' olarak kurumsallaştırdık" dedi.

Fahrettin Altun, Ankara'da başkanlık konferans salonunda düzenlenen ' Türkiye İletişim Modeli' programında konuştu. Altun, günümüzde iletişim alanında ulusal ve uluslararası boyutta güçlü bir performans sergilemenin tüm devletlerin önceliği haline geldiğini belirterek, " Türkiye'nin bu alandaki ihtiyacını gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte İletişim Başkanlığı'nı kurdu. Bu vizyoner adımla Türkiye'nin iletişimi kurumsal bir yapıda yürütülmeye başlandı" dedi.

Bugün Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın önemini gördüğünü belirten Altun, şöyle konuştu: "İçeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propagandaların bertaraf edilmesinden CİMER aracılığıyla devlet-millet ilişkisini güçlendiren hizmetler sunulmasına, sistematik dezenformasyonla mücadele edilmesinden afet ve kriz iletişiminin koordinasyonuna birçok boyutta geliştirdiğimiz kurumsal kapasitenin sağladığı imkanlara, faydalara hep birlikte şahitlik ettik. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize yaptıkları vizyoner liderlik için, çalışmalarımıza verdikleri destekler ve teşvikler için şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bu kurumu, bundan sonra daha da ileri taşıyacağımıza şüphe duymuyorum. Bu program vesilesiyle, 'Türkiye İletişim Modeli' kitabımızı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu kitap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'mızın hakikat peşindeki 5 yılının bir özetini içeriyor. Bu dönem boyunca gerçekleştirilen her bir projenin, her bir faaliyetin arkasında yoğun bir gayret olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum."