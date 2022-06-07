Fahrettin Altun'dan NATO açıklaması - Haberler

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Fahrettin Altun'dan NATO açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Fahrettin Altun'dan NATO açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk."

"PKK'nın ve FETÖ'nün hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığını sürdürmesi ve bunlara müsamaha gösterilmesi, NATO'nun müşterek savunma ruhuna zarar vermektedir."

"PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor."

"Müttefiklerimize buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu tür talihsiz yaklaşımlar, ülkemizden daha çok NATO'ya zarar veriyor."

"Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir."

"Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir."

"Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır."

"Türkiye gibi güvenilir bir müttefiki, bu gibi aday ülkelerin (İsveç ve Finlandiya) NATO ile ilişkisi bağlamında eleştirmeye kalkanlar tam bir akıl tutulması yaşamaktadır. "

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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