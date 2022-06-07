İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin... - Haberler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Özellikle Türkiye'nin PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede, bazı NATO müttefiklerinin bu terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı destek olduklarına hepimiz şahit olduk." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika