İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik

Fahrettin Altun : İletişimi sistematik bir biçimde yönetmeyi hedefledik

'BİRÇOK ÜLKEYLE İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATTIK'

'HER ZAMAN HAKİKATİ SAVUNDUK'

'BU KURUMU DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ'

Bugün Türkiye'nin İletişim Başkanlığı'nın önemini gördüğünü belirten Altun, şöyle konuştu: "İçeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propagandaların bertaraf edilmesinden CİMER aracılığıyla devlet-millet ilişkisini güçlendiren hizmetler sunulmasına, sistematik dezenformasyonla mücadele edilmesinden afet ve kriz iletişiminin koordinasyonuna birçok boyutta geliştirdiğimiz kurumsal kapasitenin sağladığı imkanlara, faydalara hep birlikte şahitlik ettik. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize yaptıkları vizyoner liderlik için, çalışmalarımıza verdikleri destekler ve teşvikler için şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz bu kurumu, bundan sonra daha da ileri taşıyacağımıza şüphe duymuyorum. Bu program vesilesiyle, 'Türkiye İletişim Modeli' kitabımızı sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Bu kitap, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'mızın hakikat peşindeki 5 yılının bir özetini içeriyor. Bu dönem boyunca gerçekleştirilen her bir projenin, her bir faaliyetin arkasında yoğun bir gayret olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum."