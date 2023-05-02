İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, dezenformasyonun demokrasiler için bir tehdit olduğunu belirterek, dedikoduya, iftiraya, yalana teşne bir muhalefet anlayışının demokrasi için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) başladı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen forumun açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Foruma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da canlı bağlantı ile katıldı. İki gün sürecek ve 14 ayrı etkinliğin yapılacağı forumda, bölgesel ve küresel seviyedeki güvenlik tehditleri ve çözüm önerilerinin ele alınması hedefleniyor. Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisini hedef alarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altun, dün gece CHP Genel Başkanı'nın yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

"DEZENFORMASYON DEMOKRASİLER İÇİN DE TEHDİTTİR"

"YALAN SİYASETİNİN SINIR TANIMAZLIĞINA BİR KEZ DAHA ŞAHİTLİK ETTİK"

"DEZENFORMASYONU MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İletişim Başkanı Altun, "Biz bu karalamalara, iftiralara, yalanlara aldırış etmeden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılının aynı zamanda iletişimin yüzyılı olması için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Sistematik yalanla, dezenformasyonla mücadele, bizim Türkiye olarak yürüttüğümüz hakikat mücadelemizin bir parçasıdır. Biz dezenformasyonun bir milli güvenlik tehdidi, dezenformasyonla mücadeleyi de bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkı verdiği bir dezenformasyonla mücadele kapasitesi oluşturduk. Ülkemizin 6Şubat'ta yaşadığı depremler sonrasında afet yönetim sürecinin bir boyutunu da ortaya atılan dezenformasyonla mücadelenin oluşturduğunu da ifade etmek isterim. Dijital çağ, iletişim kanallarında yarattığı dönüşüme benzer şekilde savunma ve saldırılarda kullanılan araçların niteliğini de dönüştürmüş durumdadır. Otonom silahlar gibi muharebe sahasının yeni aktörleri geleceğin güvenlik ortamının belirleyici unsurları haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.