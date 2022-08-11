İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan YİK sonrası açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, kurul üyelerinin yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, kurul üyelerinin yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun toplantı sonrası açıklama yaptı. Yüksek İstişare Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildiğini söyleyen Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyelerinin yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Altun, Kurul üyelerinin bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirdiğini ifade ederek, "Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın ülkemize olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakar tutuma işaret etmişlerdir" açıklamasında bulundu.

Kurul üyelerinin Türkiye'nin seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliği zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini belirttiğini söyleyen Altun, "Kurul üyeleri, ülkemiz ve milletimiz ile ilgili sadece sınırlar içinde değil yurtdışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, Avrupa'daki Türkiye aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirttiğini ifade eden Altun, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirdiğini kaydetti. Altun, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Batının medeniyet değerleri diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanımız, 'Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır' değerlendirmesinde bulunmuştur." - ANKARA